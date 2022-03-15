طريقة عمل المعمول السعودي بالسميد بسهولة جداً في المنزل

المعمول السعودي يعتبر من أكثر الحلويات التي عرفت في الخليج العربي كله، والتي تقدم دوماً في المناسبات المختلفة مثل الأعياد والمناسبات الخاصة المختلفة، والمعمول السعودي مختلف تماماً عن الكعك في طريقة تحضيره ومكوناتها، وبالرغم من ذلك فهو من الوصفات الرائعة ذات الطعم الرائع للغاية، والتي يمكن تحضيره في أي وقت دون تعب ولا مجهود متزايد، كما أن تحضيره بمكونات بسيطة غير مكلفة للغاية، وإليكم الآن متابعينا الكرام طريقة عمل المعمول السعودي.

طريقة عمل المعمول السعودي

هناك الكثير من الوصفات المختلفة التي عرفت في المطبخ السعودي، وبشكل خاص المعجنات هناك الكثير من أنواعها المختلفة ذات الطعم الرائع الخطير، والمعمول السعودي من أبرز المعجنات والتي عرفت في العالم العربي كله، ويتكون المعمول من بعض المكونات المرتبطة بالمطبخ السعودي فقط؟

مكونات المعمول السعودي

5 كوب سميد ناعم.

نصف كوب لبن بودر.

نصف كوب سكر.

كوب ونصف دقيق أبيض منخول.

ملعقة ونصف لبن سائل.

كوب ونصف زيت.

نصف كوب زبدة.

ملعقة محلب.

ملعقة كبيرة ماء الورد.

ملعقة كبيرة خميرة.

2 ملاعق كبيرة بهارات.

نصف ملعقة كبيرة مصطكي سائل.

مكونات حشو المعمول السعودي

كأس معجون التمر.

ملعقة كبيرة توابل الحشو.

ملعقة كبيرو سمسم.

ملعقة كبيرة زيت سمسم.

طريقة تحضير المعمول السعودي