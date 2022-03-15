نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لمرضى الجيوب الأنفية علاج منزلي معجزة لعلاج هذه المشكلة والتخلص منها فورا في المقال التالي

عمر شويل - جدة الوصفة المعجزة التخلص من التهابات الجيوب الأنفية هي من الوصفات التي تذهب مؤشرات البحث عنها في الأوقات التي ما بين فصول السنة، حيث تزداد حساسية الجيوب الأنفية في هذه الأوقات، وتعتبر الجيوب الانفية من الأمراض المزمنة التي تظل ملاحقة الشخص طوال حياته ويزداد الالتهاب فيها في أوقات محددة من السنة وكذلك عند حدوث العواصف الترابية وكذلك في فصل الربيع مع انتشار حبوب اللقاح في الهواء، ويمكن المحافظة على صحة الجيوب الأنفية من خلال اتباع بعض من الوصفات المنزلية والتي يمكن معرفتها من خلال السطور التالية.

الوصفة المعجزة لعلاج التهابات الجيوب الأنفية

تستخدم مجموعة من العلاجات من أجل التخلص من التهاب الجيوب الأنفية وخاصة عندما يكون الالتهاب مزمن، ومن الجدير بالذكر أنه عندما يزداد الالتهاب الحادث في الجيوب الأنفية، فإن الأعراض التي تظهر تكون مختلفة عن الأعراض التي تكون معتاد عليها، لهذا فإنه عند وجود التهابات شديدة فيجب اللجوء إلى استخدام المضادات الحيوية والتي تكون ضرورية في هذا الوقت للِتحكم في الالتهاب ومنع انتشاره.

علاج نهائي للجيوب الأنفية

أدوية الحساسية مثل مضادات الهيستامين، وهي مفيدة بشكل خاص للذين تسببت الحساسية بإصابتهم بالتهاب الجيوب محلول سالين الملحي، هذا النوع من المحاليل يساعد مع الوقت على تذويب المخاط وتنظيف الممرات التنفسية من إفرازات البلغم المتراكمة مسكنات الألم العادية، تستعمل عادة للتخفيف من أي ألم أو صداع مرافق لالتهاب الجيوب.

علاج الجيوب الأنفية بطرق طبيعية

استنشاق البخار الساخن عبر أخذ حمام ساخن أو عبر استنشاق البخار المتصاعد من وعاء يحتوي على ماء ساخن استنشاق محلول مصنوع من الماء والملح أو ضخ هذا النوع من السوائل في الأنف عبر سرنجة خاصة شرب كميات كافية من السوائل يومياً. تغطية الوجه بمنشفة دافئة لتخفيف الضغط في منطقة الوجه

وصفات لعلاج التهابات الجيوب الأنفية

يمكن التخلص من الانزعاج الذي تحدثه إلتهاب الجيوب الأنفية، باستخدام وصفات بسيطة تساعد على تقليل التهيج الذي يحدث بها ومنها ما يلي:

المناشف الدافئة

هي واحدة من الطرق التي قد تكون فعالة في تخفيف الألم، من خلال الضغط عبر وضع منشفة نظيفة تحت الماء الساخن، ويتم عصرها بشكلاً جيد، ثم توضع على جسر الأنف والخدين لمدة من 5 إلى 10 دقائق، وتكرر العملية حتى تشعر بالتحسن، ويتم تكرار عمل هذه الوصفة من مرتين إلى 3 مرات في اليوم الواحد.

تعقيم الأنف باستخدام المحلول الملحي

يساعد تنظيف الأنف بمحلول ملحي في علاج التهاب الجيوب الأنفية، وتخفيف احتقان الأنف وعلاج والصداع الناتج عنها، حيث يتم غلي لتر من الماء ويترك حتى يبرد، ثم يتم إذابة ملعقة صغيرة من الملح مع ملعقة صغيرة من صودا الخبز، وبعد ذلك قم بعمل تنظيف الانف باستخدام هذا المحلول الذي يعمل على تعقيم الأنف.