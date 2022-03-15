نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيتي فور العيد على أصوله بطريقة ناجحة ومقادير مظبوطة أعملي البيتي فور الدايب دوب بألذ طعم ومذاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد البيتي فور من أجمل الحلويات والتي تكون مشهورة في جميع أنحاء العالم ولكن من أكثر الدول التي تشتهر بعمل البيتي فور هي إيطاليا ومن ثم إنتشر في كل البلاد وخاصة في مصر، فمن المعروف أن جميع المصريين يعتبرون أن البيتي فور من الحلويات أو المخبوزات الأساسية التي لابد من وجودها في عيد الفطر بجانب عدد آخر من المخبوزات، مثل الغريبة والبسكويت والكحك وغيرهم ولكن البيتي فور يحتل مكانة كبيرة جدا من بين كل هذه الأنواع، وغير ذلك أن طريقته سهلة جدا ويمكن أن نقوم بتجهيزه في خلال عشر دقائق فقط.

من المعروف أن البيتي فور هو من أجمل وأحلى أنواع المخبوزات والذي يتسم بمذاق رائع ودايب جدا وغير ذلك أنه يحتوي على مكونات متوافرة في أي مطبخ ولا تكون مكلفة، ومن ضمن مكوناته هي الدقيق والسمنة البلدى والسكر والبيض ومن الممكن أن نستبدل السمنة بالزبدة ويمكن أن نقوم بحشوه بالمربى أو بالشوكولاته.

يعد البيتى فور من المخبوزات الجميلة التى تتمتع بقوامها الناعم ومذاقها اللذيذ الخفيف التى تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتحسن خلايا المخ وتقوى الزاكرة وتعالج الامساك المزمن وتمد الجسم بالطاقة والنشاط البدني وتعالج النحافه وتذيد الوزن بشكل كبير، فإنها من الحلويات المخبوزة التى يمكن تحضيرها داخل المنزل بطريقة ومكونات سهلة وتقدم فى المناسبات والاعياد .

يقدم البيتى فور عند اقتراب الأعياد الدينية والمناسبات الاجتماعيه والافراح فمن السهل صنع البيتى فور بمكونات بسيطة داخل المنزل، فإنها حلوى رقيقة محشيه بالمربى والشوكولاته اللذيذه وتزين بالفرماسيلا الملونة والشيكولاتة الداكنة، ولها اشكال مختلفه وطعم ومذاق جميل، فهى تتكون من مكونات سهلة ومتاحة لدينا داخل المنزل ولا تحتاج إلى وقت طويل فى خبزها وتحضير ها .

يفضل عمل البيتى فور داخل المنزل عند اقتراب الأعياد والمناسبات الخاصه، فهى حلوى رقيقة محشيه بالمربى وتزين بالشكولاته والفرماسلا، ولها العديد من الأشكال الجميلة التى تفتح الشهية، فهى تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة، ولها طعم متميز ومذاق طيب، كما أنها تعطى فوائد كثيرة مثل أنها لها القدرة على معالجة الامساك المزمن وسهلة الهضم .

مكونات البيتي فور

ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

رشة من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.

كوب واحد كبير من السكر البودر.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق الكاكاو الخام.

كوبان كبيران من السمنة البلدى. بيضتان.

طريقة عمل البيتي فور