نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة كريم بانثنيول لتفتيح وتبييض البشرة والتخلص من التصبغات والبقع الداكنة النتيجة روعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقشير وتبييض الوجه يعد من أكثر الإهتمامات التي تشغل بال كل إمرأة وفتاة وتسعى دائما في تحقيقها والوصول إليها في وقت سريع، حيث أن من المعروف أن الوجه من أكثر المناطق التي تتعرض للعوامل البيئية مثل الأتربة والشوائب وبالتالي تتراكم عليه البكتيريا والجراثيم، وعندما نترك هذه الأشياء مدة طويلة على الوجه بدون غسله أو تنظيفه قد يظهر الوجه وكأنه شاحب اللون، وغير ذلك نتيجة تراكمها تظهر حب الشباب وأيضا تكون المسام واسعة جدا، فكل هذا يعتبر من ضمن الأشياء الغير مرغوب فيها ابدا بالنسبة لأي إمرأة .

لذلك يلجأون أو يبحثون عن أفضل الإستعمالات التي تساعدهم في تنظيفها والتخلص من كل الشوائب التي توجد بها بشكل نهائي، وفي نفس الوقت يكون طبيعي وصحي على البشرة ومن ضمن الإستخدامات التي تعمل على ذلك بشكل طبيعي وسريع وبنتيجة فعالة تظهر في خلال عدة أيام، هي خلطة كريم بانثينول والقهوة فهي من الخلطات الطبيعية السريعة، حيث أنها تتكون من عدد من المكونات الطبيعية التي تتوافر في كل منزل ولا تكون مكلفة مثل أنواع كريمات التفتيح التي تباع في الأسواق بأنواع مختلفة، ولكن هذه الخلطة تساعد على تبييض الوجه وكذلك تساعد على تقشيره من خلايا الجلد الميتة المتراكمة عليه.

يساهم كريم بانثنول فى اعطاء البشره نعومة وبياض ناصع، فإنه يدخل فى خلطه سحريه للتخلص من اسمرار الوجه وتنقيته من القشور السوداء بشكل سحرى كما أنه مفيد جدا للتخلص من الحبوب والبقع الداكنة والتخلص من الجلد الميت ويحافظ عليها من أشعة الشمس المحرقة ويعطى الوجه ملمس ناعم ولامع . اليكم مكونات خلطة كريم البانثينول لتقشير الوجه

يعطى كريم بانثنول مظهراً طبيعياً لامع وصحي للبشرة كما أنه يدخل فى خلطه طبيعيه تساعد على تبييض وتفتيح الوجه وتنقيته من جميع القشور السوداء، ويعطى الترطيب العميق للبشرة ويجعلها نضرة وصحية فاتحة اللون ولها ملمس ناعم كما أنه يحافظ عليها من أشعة الشمس الضارة ويعالج الالتهابات الجلدية ويزيل الكلف والنمش والخطوط الرفيعة بشكل فورى بعد الاستعمال مباشرة .

توجد طريقه سحريه لتبييض الوجه من خلال إعداد خلطه كريم بانثنول الذى يساعد على التخلص من اسمرار الوجه بطريقه بسيطه فهو له العديد من الفوائد الصحية على جميع انواع البشرة وليس له أضرار جانبية خطيرة عليها، كما أنه يحمى الوجه من أشعة الشمس المحرقة ويعطى الوجه النضارة والملمس الناعم، فإنه يساعد على إزالة القشور المزعجة كما أنه يستعمل قبل وضع الميكب ليعطى الوجه مظهر جميل طبيعى .

مكونات خلطة كريم بانثينول لتقشير وتبييض الوجه

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من كريم بانثينول.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

طريقة عمل خلطة كريم بانثينول لتقشير وتبييض الوجه

نقوم بإحضار وعاء مناسب ونضع به ملعقة واحدة كبيرة الحجم من كريم بانثينول ونضيف إليه ملعقة واحدة صغيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان وملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.

وبعد ذلك يتم إضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد وقومي بخلط كل هذه المكونات مع بعضها بشكل جيد.

ثم نضع هذه الخلطة علي البشرة ونتركها حوالي خمسة وعشرون دقيقة تقريبا وبعد مرور هذا الوقت يتم غسل الوجه بإستخدام الماء البارد.

وصفة أخرى لعمل كريم بانثينول والقهوة

وهي من خلال إحضار وعاء مناسب ونضع به ملعقتان كبيرتان من كريم بانثينول وملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة والعسل الأبيض وعصير الليمون، ونقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها ويتم وضعها على البشرة ونتركها لمدة ربع ساعة تقريبا ثم نقوم بغسله بإستخدام الماء البارد.