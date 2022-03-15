نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألذ تشيز كيك الفراولة الشهية بأحلي طريقة سهلة وشهية وصحية وأفضل من محلات الحلويات في المقال التالي

التشيز كيك بالفراولة من أحلي وألذ أنواع الحلويات التي انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل كبير، والتي يحبها ويفضلها جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال وذلك لتمتعها بالطعم الرائع والمميز والمحبب لدي الجميع، وكما أن التشيز كيك منتشرة في جميع أنحاء العالم العربي والذي يشتهر تناولها في كل محلات الحلويات والجاتوهات بشكل كبير، وهي من أهم الحلويات التي يتم تناولها في جميع الحفلات والمناسبات السعيدة والأعياد وخاصة في شهر رمضان، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية بالمنزل لعمل ألذ وأحلي تشيز كيك بالفراولة. طريقة عمل التشيز كيك بالفراولة ومكوناتها المكونات كوبان كبار من البسكويت الناعم والمطحون جيدا.

كوب كبير من الزبدة السائحة أو السمنة علي حسب الرغبة.

ربع أو نصف كوب كبير من السكر المطحون وناعم جدا.

ثلاثة أكواب كبيرة من الجبنة الكريمي.

كوبان كبار من السكر الأبيض الناعم.

كوب واحد من الكريمة السائلة.

ملعقة صغيرة من الڤانيليا.

كوب واحد من الماء الساخن.

كوبان من الماء البارد أو الدافئ.

أربعة أكواب كبيرة من الفراولة المقطعة إلي قطع صغيرة أو مكعبات صغيرة.

باكو كبير من الجيلي. طريقة تحضير التشيز كيك طبقة البسكويت نحضر قالب التشيز كيك أو صينية الفرن علي حسب ما لديكي، ونضع به البسكويت المطحون ثم نضع به السكر الناعم ومطحون ايضا، ثم نضع كوب كبير من السمنة أو الزبدة السائحة.

ونقلبهم جيدا مع بعضهم ويمكن إضافة أي مكسرات لديكي علي حسب رغبتك.

ثم نضع المخلوط في قاع القالب ونوزعه جيدا ثم نضغط علية جيدا.

وندخل الصينية الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة ربع ساعة.

ثم نخرج الصينية من الفرن ونتركها لكي تبرد. طبقة الجبن نحضر الخلاط الكهربي ونضع به الكريمة السائلة، ثم نضع الجبن الكريمي والسكر والڤانيليا، ونخلطهم جيدا حتي يصبح له قوام كريمي متماسك.

نقوم بوضع هذا المخلوط علي طبقة البسكويت ونوزعه جيدا، ثم نضع الصينية في الثلاجة لمدة ساعة. طبقة الجيلي نحضر وعاء عميق ونضع به باكيت الجيلي، ثم نضع الماء الساخن ونقلبهم جيدا حتي يذوب الجيلي تماما، ونضيف الماء البارد.

نضيف الفراولة المقطعة إلي وعاء الجيلي.

ثم نضيف خليط الجيلي والفراولة إلي قالب التشيز كيك ونوزعه جيدا علي وجه القالب، ثم ندخله الثلاجه ونتركه لساعات طويلة لمدة 6 ساعات.

ويمكن ان تزين وجهها بالكريمة والفراولة او علي حسب ما لديكي وتقدم باردة وبالهنا والشفا. عمر شويل - جدة ألذ تشيز كيك الفراولة الشهية بأحلي طريقة سهلة وشهية وصحية وأفضل من محلات الحلويات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألذ تشيز كيك الفراولة الشهية بأحلي طريقة سهلة وشهية وصحية وأفضل من محلات الحلويات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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