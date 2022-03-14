أطعمة صحية يتجاهلها الكثيرون تقضي على مشاكل القولون العصبي وتقلصات المعدة

القولون العصبي يعاني منه الكثير، فهو من أكثر المشاكل الصحية التى تتعب الجهاز الهضمي بشكل كبير، وتؤثر على الحالة المزاجية والنفسية للشخص، ويُصاب الإنسان بالقولون العصبي إما وراثة وإما نتيجة نتيجة الأطعمة التى تهيج القولون منها الألبان ومنتجاتها وغيرها من الأطعمة التى تسبب التهابات شديدة فى القولون وتقلصات المعدة، وكل هذه الأمراض تسبب تعب شديد للشخص وعدم رغبته فى تناول الطعام، لذا يبحث مرضي القولون العصبى دائما عن أفضل الأطعمة التى تعالج التهابات القولون العصبى، والأطعمة التى تهيج القولون ليقوموا بتجنب تناولها حفاظا على صحة القولون، لذا سنوضح لكم الأطعمة الصحية التى تساعد على تقليل التهابات القولون.

الأطعمة الصحية للقولون العصبي

للقضاء على التهابات القولون العصبى نهائيا، لابد من إتباع الأطعمة التى تخلصك من هذه الالتهابات، وتقضى على آلام الجهاز الهضمي، حيث أن هناك العديد من الأكلات الصحية التى تناسب حالة القولون ولا تسبب التهابه، لذا سنوضح أهم هذه الأطعمة.

جميع الأطعمة الغنية بالبروتينات والخالية من الدهون مثل اللحوم والدجاج. الأسماك بأنواعها والبيض المسلوق لاحتوائهم على الحديد وأوميجا 3 والبوتاسيوم والكالسيوم. الخضروات المسلوقة مثل البطاطا المهروسة والجزر. عصائر الفاكهة الفريش وتخيفها بالماء للتخلص من الأملاح. تناول الفواكه الغنية بالماء مثل البطيخ والموز. تناول الأرز والخبز الأبيض وتجنب خبز القمح. شرب كمية وفيرة من الماء بشكل يومي.

الأطعمة التى تسبب التهابات القولون العصبى

حرصنا متابعينا الكرام أن نوضح لكم أكثر الأطعمة التى تسبب التهابات القولون العصبى، وتهيج الجهاز الهضمي لتجنبها وعدم تناولها، فهناك عدة إطعمة عند تناولها تسبب آلام شديدة فى المعدة عند أصحاب القولون لذا لابد من تجنبها.