نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألذ طاجن هيدفيكي في الشتاء أعملي طاجن البسلة باللحمة في الفرن بطعم وريحة تجنن في المقال التالي
من أنواع الخضراوات اللذيذة في طعمها والسهلة جدا في طريقة تحضيرها هي البسلة حيث أنها من أكثر الخضراوات التي تستهلك بشكل كثير من قبل أغلبية الناس، وهي لا يتوافر وجودها طوال أيام السنة ولكن يكثر وجودها في وقت معين فمن الممكن أن يتم إستخدام البسلة في عمل العديد من الأكلات، ومن أمثلتها هي طاجن البسلة باللحمة أو بالفراخ أو ممكن أن يتم وضعها في عمل شوربة الخضار، فهي تكون أحد مكوناتها الأساسية وأيضا نضعها في عمل صينية الخضار بالبشاميل وغير ذلك العديد.
تعتبر البسلة من الخضراوات المغذية والمفيدة والتي تحتوي علي عناصر غذائية عديدة تكون لازمة لجسم الإنسان، ونظرا لعدم توافر البسلة طوال أيام السنة تقوم كل إمرأة بتخزينها في الفريزر، وهذا يتم من خلال تقشير كمية من البسلة ونحضر أكياس ثلاجة ونضع بها كمية من البسلة ويتم غلق الكيس جيدا ونضعه في الفريزر وممكن أن نحتفظ بها فترة طويلة.
مكونات طاجن البسلة باللحمة
- نصف كيلو من اللحمة.
- كمية مناسبة من الماء.
- ربع كيلو من البسلة.
- ثلاث حبات من البصل.
- ثلاث أكواب كبيرة الحجم من عصير الطماطم.
- ثمرة واحدة من الجزر.
- حبة واحدة من البطاطس.
- أربع ملاعق كبيرة الحجم من السمنة أو الزيت.
- رشة من الملح والفلفل الأسود.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة.
- رشة من السكر.
- ثلاث فصوص من الحبهان.
- أربع ورقات من ورق اللورا.
طريقة عمل طاجن البسلة باللحمة
- يتم تقطيع اللحمة على شكل مكعبات متوسطة الحجم ونقوم بغسلها جيدا ثم نضع وعاء كبير على النار ونضع به كمية مناسبة من الماء ونتركها حتى الغليان.
- ثم نضع قطع اللحمة عند غليان الماء ونضيف ورق اللورا وفصوص الحبهان ورشة من الملح ونترك اللحمة ولكن قبل تسويتها بنصف ساعة يتم رفعها من على النار.
- وبعد ذلك يتم تجهيز إناء آخر ونضعه على النار ونضع به أربع ملاعق كبيرة الحجم من السمنة ثم نضع البصل ويتم تقطيعه على شكل مكعبات صغيرة الحجم ونقوم بتقليبه حتى يكون باللون الذهبي.
- ونضيف عصير الطماطم ورشة من الملح والفلفل الأسود وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة ونتركهم على النار حتى يتكاثف هذا الخليط.
- وقومي بوضع الجزر والبطاطس ويتم تقطيعهم على شكل مكعبات صغيرة الحجم ونضيف البسلة وكمية مناسبة من شوربة اللحمة ونضع أيضا قطع اللحمة.
- ويتم تغطية هذا الإناء ونتركهم لكي يتم تسوية اللحمة جيدا وباقي الخضراوات ثم نحضر طاجن ونضع به البسلة واللحمة وباقي المكونات ويتم إدخاله في الفرن ونتركه حتى يتحمر وجهه.
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