ألذ طاجن هيدفيكي في الشتاء أعملي طاجن البسلة باللحمة في الفرن بطعم وريحة تجنن

من أنواع الخضراوات اللذيذة في طعمها والسهلة جدا في طريقة تحضيرها هي البسلة حيث أنها من أكثر الخضراوات التي تستهلك بشكل كثير من قبل أغلبية الناس، وهي لا يتوافر وجودها طوال أيام السنة ولكن يكثر وجودها في وقت معين فمن الممكن أن يتم إستخدام البسلة في عمل العديد من الأكلات، ومن أمثلتها هي طاجن البسلة باللحمة أو بالفراخ أو ممكن أن يتم وضعها في عمل شوربة الخضار، فهي تكون أحد مكوناتها الأساسية وأيضا نضعها في عمل صينية الخضار بالبشاميل وغير ذلك العديد.

تعتبر البسلة من الخضراوات المغذية والمفيدة والتي تحتوي علي عناصر غذائية عديدة تكون لازمة لجسم الإنسان، ونظرا لعدم توافر البسلة طوال أيام السنة تقوم كل إمرأة بتخزينها في الفريزر، وهذا يتم من خلال تقشير كمية من البسلة ونحضر أكياس ثلاجة ونضع بها كمية من البسلة ويتم غلق الكيس جيدا ونضعه في الفريزر وممكن أن نحتفظ بها فترة طويلة.

مكونات طاجن البسلة باللحمة

نصف كيلو من اللحمة.

كمية مناسبة من الماء.

ربع كيلو من البسلة.

ثلاث حبات من البصل.

ثلاث أكواب كبيرة الحجم من عصير الطماطم.

ثمرة واحدة من الجزر.

حبة واحدة من البطاطس.

أربع ملاعق كبيرة الحجم من السمنة أو الزيت.

رشة من الملح والفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة.

رشة من السكر.

ثلاث فصوص من الحبهان.

أربع ورقات من ورق اللورا.

طريقة عمل طاجن البسلة باللحمة