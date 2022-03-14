نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعقة سحرية لإزالة بقع الكلور من الملابس الملونة نهائياً وبسهولة مهما كانت البقعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قد تتعرض ربات المنزل لبعض المشاكل التي يصعب علاجها في الملابس وهي تساقط أو وجود بقع من الكلور على الملابس فهذا الشيء يعد من المشكلات الكبيرة التي لا يوجد لها حل مناسب، لذلك نجد عدد من السيدات يستغنون نهائيا عن هذه الملابس ولا هذا غير صحيح وغير مرغوب فيه لأن قد توجد الكثير من الحلول التي تساعدنا في التخلص تماما من هذه البقع، التي تؤثر سلبيا على شكل الملابس ولا يمكننا إرتدائها مرة أخرى وأيضا قد توجد أشياء أخرى تتلف الملابس غير الكلور وهي وجود الصدأ أو بقع من الحبر، فهم من الأشياء الصعبة في التخلص منها وكذلك غير الملابس ممكن أن تتساقط هذه الأشياء على السجاد أو الحذاء أو الأنتريه وغيره.

فقد تواجه النساء نفس المشكلة ففي هذه الحالة تبحث جميع ربات المنزل عن كل الإستخدامات التي يكون لها دور في إزالة بقع الكلور من الملابس ورجوعها كما كانت بدون بقع، فمن خلال البحث نجد الكثير من الإستخدامات التي تعمل على ذلك فمن ضمنها إستعمال الخلطات الطبيعية مثل خلطة بيكربونات الصوديوم، فهذه الخلطة قوية جدا ومذهلة في مفعولها السحري الذي يجعلنا نتخلص من بقع الكلور التي توجد علي الملابس بشكل نهائي، فبمجرد وضع هذه الخلطة علي البقع لمدة عشر دقائق أو أقل نقضي عليها تماما وبجانب هذا نحتفظ بالملابس فلا يحدث لها أي أضرار سلبية.

يعد الخل الابيض من أهم المكونات الطبيعية التى تعمل على إزالة بقع الكلور البيضاء من على الملابس الملونة، فإنه يساعد على التخلص من البقع وإبقاء الملابس بألوانها الزاهية، تتكون الوصفة السحرية من الخل وملعقة كبيرة من كربونات الصوديوم، تخلط المكونات جيداً ثم توضع على الملابس المراد تنظيفها من البقع، سوف تحصلين على نظافة بدون اى مجهود ولا وقت طويل فى عملية التنظيف .

من البقع التى يصعب التخلص منها وإزالتها بجميع الطرق المعتادة هى بقعة الكلور البيضاء على الملابس الملونة، من الممكن تحضير خلطه طبيعيه تساعد على التخلص من بقع الكلور البيضاء من على الملابس بأنواعها، عن طريق اعداد هذه المكونات البسيطة هى الخل الابيض وملعقة كبيرة من البيكنج بودر و ملعقة كبيرة من كربونات الصوديوم، نضع قطعة ثلج على مكان البقعة ثم نقوم بوضع الخلطة السحرية، سوف تندهشين من النتيجة الفورية لازاله بقع الكلور البيضاء والحفاظ على الألوان الزاهية للملابس .

من الممكن معالجة البقع البيضاء التى تحدث من منظف الكلور الجاهز، فإنه من اصعب البقع التى تصيب الملابس الملونة، فالعديد منا لا يعرف أهمية هذا المكون البسيط الذى يعمل على إزالة البقع البيضاء من الملابس بطريقة بسيطة وغير مكلفة فإنه الخل الابيض الذى يساعد على التخلص من بقعة الكلور البيضاء من اول استعمال بهذه الوصفة الفعالة تسهل عملية التنظيف للهدوم .

يستخدم الكلور فى التنظيف العميق للاسطح المتسخة كما أنه يساعد على التخلص من البقع الصعبه ويقضى على جميع الجراثيم والفطريات العالقة على الملابس والاسطح ايضا، عندما يتناثر بقعه من الكلور على الملابس الملونة اثنا التنظيف لا يمكن التخلص من هذه البقعة البيضاء فمن الممكن صنع خلطه طبيعيه تساعد على التخلص من بقع الكلور البيضاء والحفاظ على الملابس الملونة ولا يوجد أي أضرار جانبية على الجلد أو على ألوان الملابس .

من السهل صنع خلطه سحريه للتخلص من البقع البيضاء التى تحدث من منظف الكلور على الملابس الملونة، فإنها من اصعب البقع التى لا يمكن التخلص منها بالغسيل اليدوى أو المنظفات المنزلية، لذلك ينصح باستعمال هذه الخلطة الطبيعية التى تتكون من الخل الابيض، فإنه مكون سحرى وفعال للتخلص من بقعة الكلور البيضاء نهائيا بدون مجهود ولا وقت طويل فى عملية التنظيف للملابس الملونه .

عند تناثر بقع الكلور على الملابس الملونة تحدث بقع بيضاء صعبة جدا لا يمكن إزالتها بالمنظفات أو الغسيل اليدوى، لذلك نقدم لكى اسهل خلطه طبيعيه تساعد على التخلص من البقع وتحافظ على الملابس وتبقيها لامعة وزاهيه، عن طريق استخدام الخل الابيض الذى له فاعلية كبيرة على إخفاء بقعة الكلور البيضاء ويعقم الهدوم ويبقيها نظيفه .

مكونات خلطة لإزالة بقع الكلور من الملابس

ملعقتان كبيرتان من بيكربونات الصوديوم.

ربع كوب صغير من الخل الأبيض.

كوبان كبيران من الماء الدافئ.

طريقة عمل خلطة لإزالة بقع الكلور من الملابس