نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطريقة المحلات أعملي مخلل الخيار المقرمش السريع في المنزل بطعم ومذاق روعة في المقال التالي
توجد أطباق جانبية لابد من وجودها على السفرة وبجانب كل الأكلات سواء كانت أكلات شعبية أو أكلات أساسية ومن ضمن هذه الأطباق هو طبق المخلل، حيث نجد الكثير من الناس لا يمكنهم تناول أي أكلة بدون وجود طبق مخلل بجانبها وقد يوجد العديد من المخللات ومنها مخلل الزيتون أو مخلل الليمون والخيار والجزر وغير ذلك الكثير، ولكن الألذ في المذاق والأحلي هو مخلل الخيار فهو يتميز بطعم رائع وله قرمشة لذيذة جدا، ومن الممكن أن نقوم بعمله في البيت بشكل سريع والمكونات التي يحتوي عليها بسيطة وهو إقتصادي وغير مكلف.
يوجد للخيار أنواع وأحجام كثيرة ومتعددة وجميعها مختلفة في الشكل والطعم أيضا فمنه كبير الحجم وهذا لا يمكن أن نقوم بتخليله، وكذلك صغير الحجم وهذا ممكن أن يتم تخليله بشرط أن نقوم بتقطيعه وقد يوجد نوع آخر صغير جدا ويسمى بخيار قشه وهذا النوع يستهلك بكثرة وله طعم لذيذ جدا ورائع عند تخليله.
مكونات مخلل الخيار
- كيلو واحد من الخيار صغير الحجم.
- كوبان كبيران من الماء.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الملح.
- ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العصفر.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من حبة البركة.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي.
طريقة عمل مخلل الخيار
- نقوم بغسل الخيار أولا ويتم تقطيعه على شكل شرائح طولية أو يتم تقطيعها بالشكل المرغوب فيه ثم نحضر برطمان زجاجي كبير ونضع بها شرائح الخيار.
- وبعد ذلك يتم تجهيز طبق عميق ونضع به كوبان كبيران من الماء ونضيف إليها ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الملح وقومي بوضع ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض وملعقة واحدة كبيرة الحجم من العصفر.
- ونقوم بإضافة ملعقة واحدة صغيرة الحجم من حبة البركة وكميتها على حسب الرغبة ويتم وضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر وقومي بتقليبهم جيدا بإستخدام مضرب السلك اليدوي للتأكد من ذوبان السكر والملح بشكل جيد.
- ويتم وضع هذا الخليط في البرطمان الذي يوجد به الخيار ونقوم بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي أو ممكن أن نضيف زيت زيتون.
- ونضع غطاء البرطمان ويتم غليها بطريقة جيدة ونتركها في الثلاجه لمدة إسبوع واحد وبعد ذلك قومي بتناول أجمل وألذ مخلل خيار ولابد من أن نحتفظ به في الثلاجه حتى تنتهي كمية المخلل لكي نحافظ على مذاقه و قرمشته.
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