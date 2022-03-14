بطريقة المحلات أعملي مخلل الخيار المقرمش السريع في المنزل بطعم ومذاق روعة

توجد أطباق جانبية لابد من وجودها على السفرة وبجانب كل الأكلات سواء كانت أكلات شعبية أو أكلات أساسية ومن ضمن هذه الأطباق هو طبق المخلل، حيث نجد الكثير من الناس لا يمكنهم تناول أي أكلة بدون وجود طبق مخلل بجانبها وقد يوجد العديد من المخللات ومنها مخلل الزيتون أو مخلل الليمون والخيار والجزر وغير ذلك الكثير، ولكن الألذ في المذاق والأحلي هو مخلل الخيار فهو يتميز بطعم رائع وله قرمشة لذيذة جدا، ومن الممكن أن نقوم بعمله في البيت بشكل سريع والمكونات التي يحتوي عليها بسيطة وهو إقتصادي وغير مكلف.

يوجد للخيار أنواع وأحجام كثيرة ومتعددة وجميعها مختلفة في الشكل والطعم أيضا فمنه كبير الحجم وهذا لا يمكن أن نقوم بتخليله، وكذلك صغير الحجم وهذا ممكن أن يتم تخليله بشرط أن نقوم بتقطيعه وقد يوجد نوع آخر صغير جدا ويسمى بخيار قشه وهذا النوع يستهلك بكثرة وله طعم لذيذ جدا ورائع عند تخليله.

مكونات مخلل الخيار

كيلو واحد من الخيار صغير الحجم.

كوبان كبيران من الماء.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الملح.

ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العصفر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من حبة البركة.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي.

طريقة عمل مخلل الخيار