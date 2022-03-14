لكل أنواع المعجنات اعملي عجينة هشة وطرية بمقادير بسيطة لست البيت الشاطرة

تعد عجينة المعجنات الهشة من المخبوزات الشهية التي يريد معرفتها الكثيرين من السيدات، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل، كما تتكون هذه العجينة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الدقيق والخميرة والحليب ومكونات آخرى، كما أن طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت، كما أن يمكن تحضير الكثير من وصفات المعجنات باستخدام هذه العجينة حيث يمكن تحضير الكرواسون أو عجينة الأقماع أو الفطائر ووصفات آخرى عديدة، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل عجينة هشة لجميع المعجنات في البيت.

مقادير عمل عجينة هشة للمعجنات

لتحضير عجينة هشة لجميع أنواع المعجنات يجب توافر بعض المقادير البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

٥ أكواب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

٢ كوب من الحليب الدافئ.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير عجينة هشة لجميع المعجنات يجب إتباع هذه الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط الحليب مع الزبادي والبيكنج بودر ونقلبهم جيداً. بعد ذلك نقوم بإضافة السكر والملح على الحليب مع التقليب المستمر، ثم نقوم بإضافة الخميرة مع التحريك حتى تذوب الخميرة بشكل جيد. ثم نقوم بإضافة الدقيق بشكل تدريجي مع التقليب، بعد ذلك الزيت مع العجن حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية. بعد ذلك نغطي العجين بكيس من النايلون حتى تخمر ويزيد حجمها مع تركها في مكان دافئ. ثم نقوم بتشكيلها حسب المعجنات التي ترغب بها وتصبح جاهزة للاستخدام. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى عجينة هشة لجميع المعجنات بطريقة بسيطة لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.

فوائد الحليب على الجسم

هناك عدة فوائد الحليب على الجسم هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-