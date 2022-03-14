نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتبهري اللي حواليكي.. وصفات طبيعية لتبييض الجسم ونضارة البشرة من أول استعمال وإزالة الجلد الميت في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحتاج كل فتاة من فترة إلى الأخرى إلى تبييض الجسم وإزالة خلايا الجلد الميتة وأى علامات بالجسم غير مرغوب فيها، لذلك يبحثن دائما عن أفضل الوصفات الطبيعية التى تساعد على تقشير الجسم وإزالة خلايا الجلد الميتة وإعادة البشرة إلى نضارتها الطبيعية، ولا يرغبن السيدات فى استخدام الكريمات الصناعية التى تحتوى على مواد كيميائية تسبب آثار جانبية على البشرة مع كثرة الاستخدام، لذا فإن استخدام الوصفات الطبيعية من أكثر الوصفات المضمونة لتفتيح اى مكان بالجسم سواء الوجه أو أى مكان آخر، لذا سنوضح أفضل الوصفات الطبيعية التى تساعدك على تبييض الجسم وإعادة نضارة البشرة.

وصفات طبيعية لتبييض الجسم ونضارة البشرة

الوصفات الطبيعية بسيطة وغير مكلفة، ومتواجدة فى معظم البيوت ويمكن تحضيرها بسهولة، كما أن لها نتائج مذهلة على تفتيح لون بشرة الجسم وإعادة البشرة لنضارتها الأساسية، والتخلص من أى مكان داكن غير مرغوب فيه، لذا فالبحث والتساؤلات عنها كثيرة لتساعد كل فتاة فى محل مشاكل الاماكن الداكنة بالجسم.

مكونات وصفة النشا لتفتيح البشرة

عدم توحيد لون البشرة نتيجة كثرة التعرض لأشعة الشمس الضارة أو استخدام الكريمات الصناعية التى تترك أثر على البشرة مع كثرة الاستخدام، لذا استخدام وصفة النشا لتفتيح البشرة ستعطيك نتائج هائلة، فلابد من توفير المكونات التالية.

كوب من الحليب.

كوبين من النشا.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من عصير الليمون.

خطوات تحضير وصفة النشا لتبييض الجسم

استخدام وصفة النشا لتبييض الجسم ستعطيك نتائج مذهلة، وتخلصك من مشاكل الأماكن الداكنة وإزالة الجلد الميت وإعادة نضارة البشرة، كما أن النشا من المكونات المتوافرة فى كل منزل وغير مكلف، ولتحضير الوصفة إتبعي الخطوات التالية.

أولاً نحضر وعاء مناسب وضع به النشا وعليه الحليب الدافئ وماء الورد والليمون. نقلب الخليط جيداً حتى يتم التجانس. نضع الخلطة على المكان المراد تفتيحه لمدة نص ساعة. تغسل المنطقة جيداً بالماء الفاتر وتجفف.

ماسك الخميرة والسكر لإزالة الجلد الميت

الخميرة والسكر من المكونات التى تساعد بشكل سريع على إزالة خلايا الجلد الميت، وتبييض اى منطقة بالجسم، وإزالة الطبقة المليئة بالأوساخ والأتربة، لذلك نحتاج إلى المكونات التالية لتحضير الوصفة.