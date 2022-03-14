صينية باذنجان وبطاطس بالفرن بطريقة سهلة واقتصادية وصحية وسريعة ولذيذة

صينية باذنجان وبطاطس بالفرن ، من الأكلات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار على حد سواء، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع أيضاً، نظرا لمذاقها المميز واللذيذ الذي لا يوصف، كما يقدم الباذنجان بأطباقه المختلفة والمتنوعة والشهية والرائعة على وجبة الفطور أو العشاء أو الغداء، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضاً، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها أيضاً، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، ولما لها من فوائد جمة أيضاَ، كما يمكنكم تجربة بطاطس مقلية بالخلطة السرية وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل صينية باذنجان وبطاطس بالفرن بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات صينية باذنجان وبطاطس بالفرن

تتكون صينية باذنجان وبطاطس بالفرن من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

2 حية باذنجان.

حبة فلفل أحمر.

حبة فلفل أخضر.

2 حبة بطاطس كبيرة الحجم مقطع شرائح رقيقة.

ملح.

فلفل أسود.

بابريكا.

شطة.

كمون.

كاري.

2 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم أو كاتشب.

2 حبة طماطم مبشور.

زيت زيتون.

زيت نباتي.

ملعقة كبيرة من الكزبرة المفرومة ناعم.

2 فص ثوم مبشور.

2 حبة بيض أو بشاميل.

جبنة موزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلا من شرائها

حبة بصلة متوسطة مفرومة ناعم.

صدر دجاج مقطع مكعبات صغيرة.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم ناعم أو ملعقة صغيرة من البقدونس المجفف.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل صينية باذنجان وبطاطس بالفرن بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر صينية فرن ونضع فيها ورقة زبدة، ثم نضع فيها الباذنجان والفلفل الحمر والأخضر. ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم نترك الخضار حتى ينضج. ثم نحضر وعاء ونضيف إليه شرائح البطاطس والملح والبابريكا وملعقتين كبار من زيت الزيتون أو الزيت النباتي، ثم نخلطهم جيدا. بعد ذلك نحضر صينية ونضع فيها ورقة زبدة، ثم نرص فيها شرائح البطاطس. ثم نخرج صينية الباذنجان والفلفل من الفرن. ثم ندخل صينية البطاطس فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم نترك الخضار حتى ينضج. بعد ذلك نقطع الباذنجان والفلفل المشوي قطع صغيرة. ثم نضع مقلاة على نار هادئة ونضيف إليها ربع كوب من الزيت النباتي والطماطم والثوم المبشور ونقلب من وقت لآخر ونترك الطماطم حتى تنضج. ثم نضيف الباذنجان والفلفل ونقلب باستمرار لبعض الوقت. بعد ذلك نضيف الكزبرة المفرومة ناعم والملح والفلفل الأسود والبابريكا والشطة وصلصة الطماطم أو الكاتشب ونقلب باستمرار لبعض الوقت حتى تنضح المكونات. ثم نرفع مقلاة الخضار من على النار. ثم نضع مقلاة على النار ونضيف إليها القليل من الزيت النباتي والبصل المفروم ناعم ونقلب باستمرار حتى يذبل. بعد ذلك نضيف قطع الدجاج ونقلب باستمرار حتى يتغير لونها. ثم نضيف الفلفل الأسود والكمون والكاري والبابريكا والبقدونس المفروم ناعم ونقلب باستمرار قليلا، ثم نتركه حتى ينضج لمدة 5 دقائق تقريبا. ثم نرفع حشوة الدجاج من على النار. بعد ذلك نحضر صينية ونوزع فيها نصف كمية الخضار، ثم نوزع فوقه شرائح البطاطس. بعد ذلك نوزع حشوة الدجاج، ثم شرائح البطاطس. ثم نوزع الكمية المتبقية من الخضار. ثم نحضر وعاء ونضيف إليه البيض ورشة الملح ونخلطهم جيدا. بعد ذلك نسكب البيض فوق الخضار، وأخيرا طبقة من الجبنة الموزاريلا المبشورة. ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 220 درجة مئوية من أسفل ومن أعلى ونتركها حتى يتحمر الوجه. ثم نخرج الصينية من الفرن، ونقدم صينية باذنجان وبطاطس بالفرن في طبق التقديم. وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الكاتشب

المكونات

ربع كوب من السكر أو حسب الرغبة.

نصف كوب من الخل.

كيلو ونصف من الطماطم مقطع أرباع.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملح (الكمية حسب الرغبة).

نصف ملعقة صغيرة من البصل البودرة.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

٢ ملعقة كبيرة من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من النشا.

طريقة التحضير