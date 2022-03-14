بأسرار التجار.. تخزين الثوم من السنة للسنة من غير ما يتغير لونه أو طعمه

تخزين الثوم يعد من بين أقوى المكونات الطبيعية والنباتات الهامة التي تتوفر في كل منزل لأغراض مطبخية وأغراض علاجية أيضا حيث أن الثوم يعتبر من بين أهم المكونات التي تعد قاسم مشترك ما بين العديد من الوجبات ومن أهم المكونات التي تدخل في التحضير للوصفات المختلفة من الخضار المطبوخ وغيرها من الأكلات، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أهم المعلومات عن الطريقة التي من السهل على مختلف ربات البيوت أن تقمن بالتخزين للثوم بعد تقشيره سريعا بالطرق والحيل المطبخية المعروفة.

طريقة تخزين الثوم من السنة للسنة

من الممكن أن يتم التخزين للثوم من خلال الاستعانة بخطوات بسيطة وتلك الخطوات تيسر من الحصول على الثوم وفي أقل وقت ممكن، ومن أهم ما يمكن أن نقوم به لتخزين الثوم ما يلي، من الممكن أن تقوم ربة المنزل بالتقشير السريع للثوم من خلال الاستعانة بكيس من البلاستيك واستعماله أولا في التقشير السريع للثوم والتخزين كما يلي:

يتم وضع الفصوص من الثوم المراد تقشيرها.

توضع فصوص الثوم بالكامل بالكيس الملائم.

الطرق الخفيف على الكبيس بواسطة مطرقة التحضير للاستيك.

الطرق الخفيف على الكبيس بواسطة مطرقة التحضير للاستيك. أخرجي فصوص الثوم وضعيها بوعاء ملائم ومن ثم يتم تقشير كل كمية الثوم بالكامل المراد تخزينها.

أحضري الكبة الخاصة بالتحضير للخضار المفروم وضعي كل الكمية المتوفرة من الثوم وقومي بطحنها بالكبة.

في البرطمان الملائم من الممكن أن تقومي بحفظ كل كمية الثوم المتوفرة فيه ومن ثم يحفظ بالفريزر من العام للعام دون أن يتغير مذاقه.

فوائد الثوم

الثوم من أهم المكونات المتوفرة بشكل دائم بالمنزل ومن أهم فوائده ما يلي: