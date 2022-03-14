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طريقة عمل الكريب الأصلية بمنتهى السهولة واليسر في دقائق، سنعرضها في هذا المقال لتسهيل طريقة عمل الكريب بأنواعه المختلفة في أي وقت، حيث يدخل الكريب في تحضير الكثير من الوجبات سواء في التحلية أو الأكلات الشهية، وذلك لسهولة إعداده في مكونات الغذاء أو العشاء سواء لعمل كريب اللازانيا أو كريب الشيكولاتة و الحلويات المختلفة، و إليكم أسهل الطرق لعمل الكريب بالحشوات المختلفة. طريقة الكريب الحلو و الحادق بأبسط المكونات طريقة عمل الكريب الحلو مكونات الكريب الحلو عدد 2 بيضة.

كوب من اللبن.

كوب من الدقيق الأبيض.

نصف ملعقة من الفانيليا.

ملعقتين كبيرة من السكر. الحشوات الحلوة

حشوة الشيكولاتة الأكثر شهرة، وهي حشوه شيكولاتة الدهن مع القليل من المكسرات. حشوة الكاستر أو المربى أو الكريمة. طريقة عمل الكريب الحادق مكونات الكريب الحادق عدد 2 بيضة.

كوب لبن.

كوب من الدقيق الأبيض.

ملح.

فلفل. حشوة الفراخ صدر من الدجاج أو أي جزء حسب الرغبة.

عودين من البصل الأخضر أو شرائح من البصل العادي.

نفص ملعقة من الجنزبيل مفروم.

ثوم مفروم ناعم.

ملعقتين من الصويا صوص اختياري أو عصير الليمون.

ملح وفلفل.

تقلب مكونات الحشوة كلها على النار، إلى أن يتم التخلص من كل السوائل.

توضع المكونات في الكريب ويلف علي شكل مثلث أو رول حسب الرغبة. طريقة عمل كريب اللازانيا يتم تحضير كمية من الكريب الحادق ووضعها جانبا. يحضر اللحم المفروم المتبل بالبصل المبشور و البهارات، ويرفع علي النار مع قطعة زبد حتي النضج. يحضر صوص الطماطم الشهي لعمل اللازانيا. يتم حشو الكريب باللحم المفروم، وبعد ذلك علكيي بلف الكريب كرول، ثم يتم رصه في صينية مستطيلة الشكل، تم دهنها بالقليل من الصلصلة التي التي تم إعدادها مسبقا. في هذه الخطوة علكيي صب الصلصة علي علي الكريب بعد الانتهاء من حشوه. يتم إضافة الجبن الموتزاريلا علي وجه الصينية بعد الانتهاء، وتدخل الفرن علي درجة حرارة 200 درجة، حتي يتم ذوبان الجبن فكل المكونات ناضجة. عمر شويل - جدة طريقة عمل الكريب الأصلي الحلو و الحادق وأحلي لازانيا كريب في دقائق - ثقفني

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