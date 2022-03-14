بذور اقوى من البوتوكس تزيل التجاعيد وتشد الوجه وتحت العين تبيض وتزيل الجلد الاسمر بفاعلية شديدة

يعاني الكثير من السيدات من ظهور التجاعيد في البشرة وذلك بسبب العديد من العوامل منها استخدام مستحضرات تجميل تحتوي على مواد كيميائية وبسبب التعرض للشمس لوقت طويل مما يؤدي الي فقدان الجلد للكولاجين واسمرار البشرة, ولذلك نجد ان اغلب السيدات يتجهن الي استخدام البوتوكس في صالونات التجميل ولكن تكون تكلفته غالية جدا ويكون تأثيرة مؤقت على البشرة, ويمكن استخدام بذور الكتان الطبيعية كبديل لعمل البوتوكس في الصالونات وخلال السطور التالية سنوضح طريقة التخلص من التجاعيد وتبيض البشرة بالبوتوكس الطبيعي.

كيفية عمل بوتوكس طبيعي في البيت للقضاء على التجاعيد

بذور الكتان من المواد الطبيعية التي تعد حل سحري للتخلص من التجاعيد التي تظهر في البشرة ويساعد في التخلص من اسمرار البشرة الناتج من الشمس ويعالج الكلف ويمكن استخدام بذور الكتان كبديل للبوتوكس الصناعي لان له نفس تأثيره على البشرة ولكن الفرق ان بذور الكتان تكلفتها اقتصادية وليس لها اي اثار جانبية على البشرة ويمكن استخدامها كالتالي:-

يتم وضع معلقتين من بذور الكتان في كوب من الماء ويرفع الخليط على النار حتي يغلي وبتحول القوام الي لزج وثقيل.

يترك الخليط يبرد وبعد ذلك يتم تصفيته من البذور ويضاف على الجل معلقة من زيت جوز الهند ويقلب جيدا.

يمكن الاحتفاظ بهذا الجل في الثلاجة لمدة اسبوعين واستخدامه بشكل يومي على البشرة.

توضع طبقة رقيقة من الجل على البشرة وتترك حتى تشد البشرة وتجف تماما وبعد ذلك يتم شطف البشرة وترطيبها.

أهمية استخدام جل بذور الكتان على البشرة

يحتوي على مجموعة من الفيتامنيات والعناصر التي تحتاجها البشرة وتعيد اليها نضارتها.

يحتوي على نسبة من الاوميجا 3 وهي من الفيتامنيات التي تقلل من الحبوب والالتهابات التي تظهر في البشرة.

يعمل على ترطيب البشرة والتخلص من الجفاف وتشققات البشرة.

يساعد في الحماية من الشمس ويقلل التجاعيد التي تظهر نتيجة للتعرض للشمس.

يساعد في التخلص من البثور السوداء التي توجد في الانف وحول الفم وفي الجبهه.

كريم لبان الذكر معجزة التفتيح الفوري

اذا أردتي سيدتي الحفاظ على بشرتك وتفتيح لونها وجعلها بيضاء عليكي بوضع منقوع لبان الذكر السحري حيث يعمل بفعالية كبيرة علي التخلص من التجاعيد والبقع نهائي في وقت قليل فهو يعتبر كولاجين طبيعي يعمل على إزالة التجاعيد حتي لو كان سنك ٥٠ سنه يخلصك من تجاعيد الوجه والجسم نهائيا قومي يوميا بدهن بشرتك بقطعة قطن باستخدان من