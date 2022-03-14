الرمان على النار فكرة هائلة وأغلي من الذهب أول مرة تشوفيها اتحداكي هتقومي تعمليها حالا

الرمان من الفواكه التي يفضلها الجميع لأنها مفيدة جدا، وينصح جميع الأطباء الأشخاص الذين يعانون بفقر الدم بتناول الرمان طبيعي أو عصير بشكل يومي لكي يتم تعويض الجسم من الدم المفقود لديه، وهناك طريقة أخرى لتسوية الرمان عن طريق تحضيرها كصلصة جميلة، مع العلم أن خطوات تحضيرها سهلة وبسيطة، نحن سوف نقدم لكم طريقة تحضير صلصة الرمان على النار، وبعد تجربة هذه الوصفة سوف تقومين بتحضيرها بصفة مستمر، كل ما يجب عليك فعله هو قراءة باقي الفقرات القادمة للتعرف على كل الخطوات بالتفصيل.

طريقة عمل دبس الرمان

أصبح دبس الرمان يدخل في الكثير من الوصفات المختلفة وأنواع كثيرة من السلطة الجميلة والمميزة وتتلخص مكونات دبس الرمان في:

المكونات:

أربع أكواب من عصير الرمان.

كوب إلا ربع من السكر الناعم.

كوب إلا ربع من عصير الليمون.

طريقة التحضير:

يتم مزج عصير الرمان مع عصير الليمون ويتم ضربهم. جيدا في الخلاط.

نضع السكر على الخليط ونستمر في التقليب.

نضع كل الخليط في إناء على نار متوسطة إلى هادئة.

يظل الخليط على النار حتى يتم تبخير نسبة الماء منه ويتبقى دبس الرمان فقط.

يتم إطفاء النار، ولا يستخدم وهو ساخن ويجب أن يبرد تماماً.

طريقة عمل دبس الرمان الأصلي

يدخل دبس الرمان في العديد من الوصفات العالمية الشهيرة، وأصبح جميع الشيفات يستخدمونه بصفة مستمرة، لأن مفيد جيدا بالإضافة إلى أنه يحتوي على فيتامينات ومعادن صحية ومفيدة للجسم الإنسان، ويتميز بمذاقه الحادق والحامض، وسوف نقدم لكم مكونات وطريقة عمل دبس الرمان الأصلي:

نحضر عدد حبات من الرمان الطبيعي.

عصير نصف كوب من الليمون.

ملعقتين من السكر الناعم.

طريقة التحضير: