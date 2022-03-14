نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرمان على النار فكرة هائلة وأغلي من الذهب أول مرة تشوفيها اتحداكي هتقومي تعمليها حالا في المقال التالي
الرمان من الفواكه التي يفضلها الجميع لأنها مفيدة جدا، وينصح جميع الأطباء الأشخاص الذين يعانون بفقر الدم بتناول الرمان طبيعي أو عصير بشكل يومي لكي يتم تعويض الجسم من الدم المفقود لديه، وهناك طريقة أخرى لتسوية الرمان عن طريق تحضيرها كصلصة جميلة، مع العلم أن خطوات تحضيرها سهلة وبسيطة، نحن سوف نقدم لكم طريقة تحضير صلصة الرمان على النار، وبعد تجربة هذه الوصفة سوف تقومين بتحضيرها بصفة مستمر، كل ما يجب عليك فعله هو قراءة باقي الفقرات القادمة للتعرف على كل الخطوات بالتفصيل.
طريقة عمل دبس الرمان
أصبح دبس الرمان يدخل في الكثير من الوصفات المختلفة وأنواع كثيرة من السلطة الجميلة والمميزة وتتلخص مكونات دبس الرمان في:
المكونات:
- أربع أكواب من عصير الرمان.
- كوب إلا ربع من السكر الناعم.
- كوب إلا ربع من عصير الليمون.
طريقة التحضير:
- يتم مزج عصير الرمان مع عصير الليمون ويتم ضربهم. جيدا في الخلاط.
- نضع السكر على الخليط ونستمر في التقليب.
- نضع كل الخليط في إناء على نار متوسطة إلى هادئة.
- يظل الخليط على النار حتى يتم تبخير نسبة الماء منه ويتبقى دبس الرمان فقط.
- يتم إطفاء النار، ولا يستخدم وهو ساخن ويجب أن يبرد تماماً.
طريقة عمل دبس الرمان الأصلي
يدخل دبس الرمان في العديد من الوصفات العالمية الشهيرة، وأصبح جميع الشيفات يستخدمونه بصفة مستمرة، لأن مفيد جيدا بالإضافة إلى أنه يحتوي على فيتامينات ومعادن صحية ومفيدة للجسم الإنسان، ويتميز بمذاقه الحادق والحامض، وسوف نقدم لكم مكونات وطريقة عمل دبس الرمان الأصلي:
- نحضر عدد حبات من الرمان الطبيعي.
- عصير نصف كوب من الليمون.
- ملعقتين من السكر الناعم.
طريقة التحضير:
- يتم تقشير الرمان، ويتم ضربه في الخلاط ليصبح في النهاية عصير رمان خالي من البذور.
- يتم وضع عصير الليمون والسكر على عصير الرمان في وعاء مناسب على النار.
- يجب تكون درجة حرارة النار متوسطة إلى هادئة.
- نستمر في التقليب حتى نتخلص من الماء الزائد فيه.
- عندما يصبح الخليط خالي من الماء، نقوم بإطفاء النار.
- نترك الخليط حتى يبرد.
- نضعه في برطمان زجاجي، ثم نضعه في الثلاج
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرمان على النار فكرة هائلة وأغلي من الذهب أول مرة تشوفيها اتحداكي هتقومي تعمليها حالا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.