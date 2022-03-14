أسرع الوصفات الطبيعية التبيض البشرة الفوري في 5 دقائق بأقل التكاليف

تبحث غالبية النساء عن أسرع طريقة لتبييض وجوههن في أقصر وقت وبأقل تكلفة ممكنة وبدون آثار جانبية، ويمكن إيجاد الحل في مجموعة متنوعة من الوصفات الطبيعية المعدة في المنزل أيضًا كمجموعة متنوعة من الطرق الأخرى لتحسين الحالة البدنية يحتاج الوجه إلى عناية مستمرة من أجل الحفاظ على جماله ونضارته، وهناك مجموعة متنوعة من الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها لحمايته بشكل كامل.

ماسك الزبادي لتبيض البشرة الفوري

المكونات

ملعقة واحدة من الزبادي

ملعقة صغيرة من العسل

نصف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

طريقة التحضير

نقوم بخلط المكونات مع بعضها جيداً بعد ذلك يغسل البشرة بالماء الفاتر وتجفف بالفوطة ناعمة ثم نضع الخليط علي البشرة لمدة نصف ساعة بعد ذلك يغسل بالماء الدافيء يمكنك تكرار الوصفة مرتين بالأسبوع للحصول على نتيجة أفضل

ماسك الكركم للبشرة أكثر بياض ونعومة

بسبب فوائد الكركم للوجه يتم استخدامه في عدد من الأقنعة الشعبية لعلاج مشاكل الوجه وأشهرها قناع الحليب والكركم.

المكونات

ملعقة واحدة من الكركم

ملعقة واحدة من الحليب

ملعقة واحدة من زيت اللوز

طريقة الاستخدام

نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها جيداً ويوضع على الوجه لمدة نصف ساعة ويغسل البشرة بالماء الدافيء يمكنك تكرار الوصفة مرتين أسبوعياً

ماسك السكر بالليمون للتبيض البشرة

القناع بالليمون والسكر هو أسرع طريقة لتبييض وجهك في يوم واحد، وذلك بفضل قدرته على طرد خلايا الجلد الميتة ويعمل كمقشر طبيعي. كما أنه يساعد في إلقاء الضوء على البقع الداكنة ويتكون من الآتي:

المكونات

ملعقة صغيرة من السكر الناعم

ملعقة صغيرة من الليمون

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

طريقة الاستخدام

نقوم بخلط المكونات جيداً مع بعضها حتي تتجانس الخليط توضع على الوجه بشكل دائريّ لمدة نصف ساعة ثم يشطف الوجه بالماء الفاتر يمكنك تكرارالماسك 3 مرات بالأسبوع للحصول على نتيجة أفضل

قبل استخدام وصفات تبييض الوجه إليك بعض النصائح

هناك بعض الإرشادات التي يجب اتباعها قبل محاولة تطبيق الوصفة بغض النظر عن مكوناتها من أجل ضمان نتيجة إيجابية ومرغوبة وأهمها: