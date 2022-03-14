طريقة عمل المهلبية السورية الشهية والرائعة بطعم لا يقاوم بالقشطة والعادية والكريم شانتية والمكسرات

تعتبر المهلبية السورية من الحلويات اللذيذة والرائعة فى المذاق والطعم. و المهلبية من الحلويات التى يرغب فيها الكثير من الأفراد كما أنها من الحلويات المحببة والخفيفة والصحية. كما تحتوى المهلبية على كثير من العناصر الغذائية والفوائد الصحية المتعددة والكثيرة. وترغب الكثير من الأمهات فى تحضير المهلبية بطريقة مميزة وتقديمها الى افراد الاسرة وكذلك المناسبات المختلفة . وسوف نتناول طريقة عمل المهلبية السورية فى الخطوات التالية.

خطوات تحضير المهلبية السورية

تعتبر المكونات التى تستعمل فى تحضير المهلبية السورية من المكونات البسيطة والتى تتوافر فى كل بيت. كما ان تحضير المهلبية فى المنزل أفضل من الناحية الصحية وكذلك الطريقة الصحيحة والمضمونة عن المحلات. ونوضح المقادير والمكونات اللازمة في السطور التالية.

مكونات المهلبية السورية

مقدار لتر من الحليب الطازج.

مع خمس ملاعق من النشا.

ثم نصف كوب من السكر حسب الرغبة.

كاس ونصف من الماء.

كذلك ملعقة من الفانيليا.

نصف كوب من جوز الهند.

ثم نصف كوب من الزبيب.

ملعقتان من ماء الورد.

مع نصف كوب من المكسرات المطحونة.

ملعقتان من القرفة الناعمة للتزيين حسب الرغبة.

خطوات عمل المهلبية السورية

وضع الحليب فى وعاء على نار متوسطة.

يتم إذابة النشا فى كوب من الماء ويضاف الى الحليب ثم اضافة السكر الى الحليب مع التقليب حتى ذوبان السكر.

يتم تقليب المكونات باستمرار حتى غليان الحليب مع النشا والسكر ثم اضافة الفانيليا وماء الورد.

مع استمرار تقليب المكونات بشكل جيد حتى لا تلتصق فى الوعاء وهكذا حتى يصبح القوام ثقيل.

يتم رفع المكونات من على النار وتترك قليل من الوقت ثم وضع الخليط فى اطباق الحلويات.

بعد ذلك يتم رش بعض جوز الهند والزبيب والمكسرات والقرفة على الاطباق وتوضع فى الثلاجة حتى تبرد جيدا.

بعد ذلك تقدم أطباق المهلبية الى افراد الاسرة او الضيوف.

يمكن اضافة القشطة الى المكونات بعد ان ترفع من على النار وتقلب القشطة فى الخليط.

كما يمكن اضافة الكريم شانتيه على الاطباق حسب الرغبة بجانب المكسرات.

ينبغي على السيدات وربات البيوت ان تقوم بتقديم المهلبية على الدوام الى افراد الاسرة. وخاصة الأطفال حيث تساعد المهلبية على إمداد الجسم بالكالسيوم والعناصر الهامة لصحة الأطفال وبناء العظام والعضلات. كما تمد الجسم بما يحتاجه من المعادن الاخرى والفيتامينات اللازمة.