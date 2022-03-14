نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي الإبرة التفجيرية وما علاقتها بتسريع الحمل سؤال يطرحه الكثير ويبحث له عن إجابة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحلم كل سيدة في أن تكون أم وفي حالة تأخر الحمل تتجه الكثير من الأمهات إلى التعرف على سبب تأخر الحمل والتعرف على الحلول ومن أبرز الحلول التي تتجه إلى السيدات هي الإبرة التفجيرية ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على كل ما يخص الإبرة التفجيرية.

ما هي الإبرة التفجيرية؟

تعد الإبرة التفجيرية هي من الأدوية الناجحة التي ظهرت في الفترة الأخيرة ونتج عنها الكثير من النتائج الإيجابية وساعدت الكثيرين في حدوث الحمل وفكرة تلك الإبرة هي إفراز هرمون اتش سي جي الذي يعمل على تهيئة وضع الجسم من أجل أن تتكون المشيمة وبالتالي تنشيط هرمون الحليب وتوفير الجو المناسب لنمو الجنين بصورة طبيعية.

وعند اقتراب توقيت الدورة الشهرية يتم إفرازات هرمونات في الجسم على سبيل المثال كلًا من هرمون FSH وهرمون LH وبالتالي تساعد على تفجير الغشاء الخارجي البويضة.

رحلة تحرك البويضة

بعد ذلك تتحرك البويضة إلى الرحم في رحلة تظل مستمرة لفترة 24 ساعة وتعاني بعض السيدات من تأخر العمل بسبب نقص هذه الهرمونات وهنا يأتي دور الإبرة التفجيرية لإتمام حدوث الحمل.

ما تحتويه الإبرة التفجيرية

فتحتوي الإبرة التفجيرية على المواد الفعالة التي تدهم هذه الهرمونات وبالتالي تعمل على تفجير جدار البويضة وتجعلها أكثر عرضة من أجل استقبال الحيوان المنوي كما أنها تعمل على إعداد بطانة الرحم من أجل استقبال الجنين.

ماذا يحدث في حال عدم تواجد بويضات غير ناضجة؟

وفي حالة عدم تواجد أي بويضات غير ناضجة أو صغير الحجم فهنا الإبر تزيد من حجمها بمعدل 2 مليمتر، فحجم البويضة الطبيعي يمكن أن يصل إلى 18 مليمتر وذلك من خلال مساعدة الكثير من الأدوية الأخرى التي تساعد على زيادة عدد البويضات وبالتالي تجعلها أكثر قوة.