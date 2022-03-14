نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كفتة داود باشا الاصلية بالطعم الشهى والرائع وصفة سريعة ومميزة في المقال التالي

تعد كفتة داود باشا من الوجبات اللذيذة والشهية. كما تعد وجبة كفتة داود باشا من الوجبات المفيدة والمغذية حيث تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الضرورية والهامة وذلك نظرا الى المكونات التى تستخدم فى عمل كفتة داود باشا. وترغب الكثير من الأمهات فى تحضير كفتة داوود باشا وتقديمها إلى الأسرة وتعتبر طريقة عمل كفتة داود باشا من الوجبات السهلة فى التحضير والسريعة. ونوضح فى الخطوات التالية طريقة عمل كفتة داود باشا. خطوات تحضير كفتة داود باشا الاصلية حتى تتمكن ربات البيوت والأمهات من تحضير كفتة داود باشا فى المنزل بالطعم المميز والشهى. سوف نوضح المكونات اللازمة لعمل تتبيلة اللحم وكذلك تتبيلة الصلصة وخطوات التحضير ونوضح المقادير والمكونات اللازمة فى طريقة التحضير وذلك فى السطور التالية. المقادير اللازمة لعمل كفتة داود باشا مقدار كيلو من اللحم المفروم مع الدهن.

ثم حبتان من البصل المفروم.

مع حبتان من الفلفل الأخضر.

ثم نصف كيلو من الطماطم المفرومة.

كذلك نصف ربطة من البقدونس المقطع الى قطع ناعمة. مكونات تتبيلة اللحمة ملعقة من الفلفل الأسود.

ثم ملعقة من البابريكا.

مع نصف ملعقة من الحبهان المطحون.

ايضا نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

ملعقة صغيرة من القرفة.

أربع ملاعق من الزيت.

كذلك ملعقة صغيرة من الملح. تتبيلة الصلصة ملعقة صغيرة من الملح.

ثم ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

مع ملعقة من الثوم المفروم.

نصف ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون. خطوات عمل وتحضير كفتة داود باشا اولا يتم خلط اللحمة المفرومة مع مكونات التتبيلة جيدا ثم تشكل اللحمة المفرومة على شكل كرات.

ثم فى وعاء على النار نضع الزيت والبصل والتقليب بعض الوقت ثم اضافة الثوم المفروم واضافة الطماطم بعد ان يذبل البصل والثوم.

بعد اضافة الطماطم المفرومة يتم التقليب ثم اضافة الفلفل الاسود والملح والحبهان وتقلب المكونات حتى تتسبك جيدا.

نقوم باضافة كرات اللحمة المفرومة الى الخليط وتترك بعض الوقت ثم اضافة كوبان من الماء.

تترك المكونات على نار متوسطة حتى نضج اللحمة المفرومة.

بعد ذلك تقدم كفتة داود باشا بجانب الارز او المكرونة في أطباق التقديم. عمر شويل - جدة طريقة عمل كفتة داود باشا الاصلية بالطعم الشهى والرائع وصفة سريعة ومميزة - ثقفني

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