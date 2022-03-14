أسهل طريقة لعمل اللانشون في البيت بدون لحم الطريقة احترافية وكمان اقتصادية ومضمونة

يعتبر اللانشون نوع طعام لا يمكن الاستغناء عنه في الساندوتشات وخاصة في صندوق طعام الأطفال عند الذهاب إلى المدرسة وتتعدد أنواع اللانشون فمنها باللحوم ومنها بالفراخ ومنها ما يتم صنعه بدون لحم أو فراخ ولكن بعض السيدات لا تضمن اللانشون الجاهز ولذلك تبحث العديد من الأمهات في محركات البحث عن طريقة إعداد اللانشون في المنزل لضمان نظافته وجودته.

طريقة اللانشون البيتى المضمون

بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل يمكن إعداد لانشون شهى مثل الجاهز:

الدقيق مقدار كوب واحد.

الزيت النباتي نصف كوب.

البيض عدد ست حبات.

مكعبات أو مثلثات الجبن خمس قطع.

مرقة دجاج مكعبين.

جيهان مطحون نصف ملعقة صغيرة.

الملح نصف ملعقة صغيرة.

فلفل أسود حب ومطحون.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

لون طعام احمر صحي نصف ملعقة صغيرة.

نصف ملعقة صغيرة بصل بودرة.

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

خطوات تحضير اللانشون

اتبع هذه الخطوات بدقة وسوف تقوم بإعداد لانشون افضل من الجاهز.

يوضع في وعاء الخلاط الزيت والدقيق ومكعبات الجبن ومكعبات مرقة الدجاج والبيض ويتم خفقه جيدا.

توضع جميع التوابل معا الثوم والبصل البودرة والملح والفلفل المطحون واللون الأحمر والبابريكا والحبهان.

بعد خفق المكونات وتصبح ناعمة جدا وتتجانس تفرغ المكونات في كيس وتلف على شكل أسطوانة وتغلف مرة أخرى بورق

الألومنيوم وتوضع داخل كيس آخر مع الغلق بإحكام.

في وعاء عميق يوضع قدر كافي من الماء ويترك حتى الغليان وعندما يغلى يضاف إليه اللانشون.

يغطى الوعاء ويترك حتى ينضج اللانشون ويصبح صلب القوام ويمكن اختبارها بالشوكة.

بعد أن ينضج تماما يخرج من الماء الساخن ويتم إزالة جميع الأوراق المحيطة به.

يوضع في الثلاجة إلى الصباح التالي ويقطع ويقدم بالهنا والشفا.

المقادير تتكون من:

أما طريقة التحضير فهي: