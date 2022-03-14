بأبسط الطرق.. حضري كفتة البطاطس المقرمشة بالجبنة بخطوات بسيطة

طريقة عمل كفتة البطاطس بالجبنة، تبحث كل سيدة عن وصفات جديدة لتقديمها لأسرتها، ونظراً لكثرة الأكل التقليدي والمتكرر أصبح أفراد العائلة يشعرون بالملل وعدم رغبة في الطعام، وعلى هذا السياق تجد أن هناك العديد من الوصفات السهلة والبسيطة التي يستطيع الجميع تحضيرها دون أن تستغرق وقتاً طويلاً، فهي تحضر بطرق متعددة وبسيطة، وتعتبر البطاطس بالجبنة من الأكلات الشهية التي يعشقها الكبار والصغار، لذلك يمكنك معرفة طريقة تحضيرها من خلال هذا المقال.

طريقة عمل كفته البطاطس بالجبنة

يوجد الكثير من الأكلات السهلة والبسيطة والتي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية الهامة، ومن بين هذه الأكلات البطاطس بالجبنة، لذلك يمكنك معرفة طريقة عمل البطاطس بالجبنة من خلال الآتي، حيث يتم تحضيرها بعدة طرق مختلفة وحشوات متنوعة، فيمكن تحضير بطاطس بالصلصة، أو بطاطس سلطة، أو بطاطس مسلوقة ومحمرة، أو كفتة بطاطس، تابعونا لمعرفة طريقة تحضير كفته البطاطس.

المكونات

ثلاث حبات من البطاطس متوسطة الحجم.

بهارات وملح وفلفل أسود.

بيضتين.

بقسماط.

زيت للقلي.

نوع من أنواع الجبن المفضلة لديك على سبيل المثال: جبن أبيض، نستو، موتزاريلا، شيدر.

للتزين طماطم وفلفل أخضر.

طريقة تحضير البطاطس بالجبنة

تتمثل طريقة عمل البطاطس بالجبنة الشهية واللذيذة من خلال الخطوات التالية:

تقشر البطاطس وتغسل جيداً، ثم يتم سلقها تماماً، ثم بعد ذلك يتم هرسها جيداً.

نضع بعد ذلك البهارات والفلفل ونقلب جيداً.

خذي كمية قليلة من البطاطس وقومي بعمل كور صغيرة منها.

نضع بداخل كرة البطاطس قطعة من الجبن، وتغلق جيداً.

كرري هذه الخطوات في باقي خليط البطاطس حتى الانتهاء من الكمية.

توضع هذه الكرات بالثلاجة لمدة لا تقل عن خمس دقائق حتى تتماسك، ثم يتم خروجها من الثلاجة ووضعها بالبيض، ثم يتم بعد ذلك وضعها في الزيت.أفضل طريقة لعمل كفتة البطاطس

تقلب في الزيت حتى تأخذ اللون الذهبي.

تصبح بذلك جاهزة للتقديم مع الكاتشب والمايونيز، ومذاقها أفضل من المطاعم تماماً وغير مكلفة بالمرة فتحضيرها في المنزل يعطيكي الأمان عند تناولها.

وبذلك نكون قدمنا لكم طريقة عمل البطاطس بالجبنة بكل سهولة ممكنة للاستمتاع بطعمها الرائع والمذاق الشهي اللذيذ.