حضري بسبوسة المقلاة السريعة بمكونات سهلة وبسيطة

بسبوسة المقلاة السريعة ، يعتبر هذا النوع من الحلويات من الحلويات السريعة التي يتم تحضيرها بدون الحاجة إلي الفرن، وتعتبر من حيث الطعم والقوام من أروع ما يكون، يتم تحضيرها من خلال مكونات بسيطة جداً وسهلة تشبه في تحضيرها البسبوسة العادية ولكنها تختلف في إضافة الدقيق الأبيض، يتم تسقيها بالشربات ويتم تزينها بأي نوع من المكسرات المتوفرة لدينا مثل اللوز أو الفول السوداني أو جوز الهند ثم تقدم في وجبة الإفطار مع الشاي أو القهوة أو يمكن تقديمها للضيوف كنوع من الحلويات الجميلة وسريعة التحضير، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل بسبوسة المقلاة السريعة بكل سهولة داخل المنزل.

مكونات عمل بسبوسة المقلاة السريعة

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة جداً هي كما يلي:ـ

2 كوب سميد ناعم.

2 ملعقة كبيرة دقيق أبيض.

كوب من اللبن الرائب.

نصف كوب سمن مذابة.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

نصف كوب سكر.

2 بيضة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة زبدة لدهن المقلاة.

الشربات

٢ كوب سكر خشن

1 كوب ماء مغلى.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

للتزيين

جوز هند أو مكسرات.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير بسبوسة المقلاة السريعة خطوة بخطوة وهى كما يلى:-

نحضر إناء عميق ونضع فيه البيض ثم يضاف إليه الفانيليا ونخفق حتى يصبح لونها أبيض فاتح. تضاف السمنة إلي الخليط وتقلب جيداً ثم نضع السكر واللبن الرائب ونقلب جيداً. ثم يضاف السميد وملعقتين الدقيق والبيكنج بودر وتخلط كل المكونات جيداً بالملعقة حتى تمتزج وتتجانس. نحضر مقلاة متوسطة الحجم وغير لاصقة وتدهن بملعقة الزبدة ثم تبطن بقليل من السميد. ثم يصب فيها خليط البسبوسة وتغطى بغطاء محكم الغلق حتي تغلق بشكل جيد. ترفع المقلاة على نار هادئة وتترك حتى تنضج وتتحمر من الأسفل ثم ترفع عن النار وتقلب على الجانب الثاني بواسطة طبق كبير. توضع في المقلاة على النار مرة أخرى وتترك حتى تنضج وتتحمر وتحصل على اللون الذهبي. ثم ترفع عن النار وتسقى مباشرة وهى ساخنة بالشربات البارد وتترك جانباً حتى تبرد تماماً. تقطع حسب الرغبة إلي مثلثات أو مربعات ثم ترص في طبق التقديم وتزين بجوز الهند أو المكسرات وتقدم بألف هنا وشفاء.

طريقة عمل الشربات