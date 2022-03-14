خلطتي السحرية ضعيها على الباذنجان المقلي هيبقي مقرمش ومش هيشرب نقطة زيت نهائياً 

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الباذنجان المقلي يعتبر من بين أهم الوجبات الأكثر شعبية حيث يفضل تناوله العديد من الأشخاص وتقوم ربة المنزل بتحضير خضار الباذنجان من خلال وصفات متعددة ولكن الوصفة الأشهر هي التي يتم فيها قلي الباذنجان وتحضيره بتلك الطريقة والتي قد تكون من بين مسببات بعض المشكلات الصحية ومن خلال الآتي في تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أهم المعلومات عن الطريقة التي من خلالها من الممكن أن يتم قلي الباذنجان بطريقة صحية وآمنة ومن الممكن الاتباع للطريقة المقترحة القادمة، والتي من الممكن أن تساعد في عمل الباذنجان المقلي الصحي وبدون الحاجة إلى أن تستخدم ربة المنزل أي نوع من أنواع الزيوت.
قلي الباذنجان بدون نقطة زيت
الباذنجان من الممكن أن تقومي بقليه وتحضيره وهذا ما يكون من خلال اتباع خطوات بسطة تساعدك في القلي الصحي ومن دون الحاجة إلى استعمال أي نوع من أنواع الزيوت التي يتشربها الباذنجان وهذا ما يعمل على إمداد الباذنجان بكمية كبيرة من السعرات الحرارية وهذا ما يساعد في اكتساب من يتناول الباذنجان بتلك الطريقة المزيد من الوزن كما أن الطريقة المتبعة للقلي لا تعد صحية وإليك أهم المكونات التي من الممكن أن تستخدم لقلي الباذنجان بطريقة صحية.
مكونات الباذنجان المقلي
الباذنجان المقلي من الممكن القيام بالتحضير السريع له من خلال اتباع خطوات بسيطة ولكن لا بد من توفر المكونات الآتية:
- شرائح من الباذنجان.
- توابل مشكلة.
- ملح وفلفل.
- رشة من البابريكا.
- رشة من الشطة.
- ملعقتان من الدقيق.
- ملعقتان من النشا.
- ربع ملعقة بيكينج بودر.
كيفية تحضير الباذنجان بدون امتصاص الزيت
من السهل أن يتم قلي الباذنجان بتلك الطريقة الصحية الآتي ذكر خطواتها القادمة:
- الخطوة الأولى تكون من خلال الاستعانة بالباذنجان ووضعه في الوعاء الملائم.
- يتم وضع الملح مع التقليب الجيد.
- بعد أن يتم الخلط ما بين الدقيق والنشا والتوابل من الممكن بعدها تغلف الباذنجان بالخليط من الدقيق والنشا والتوابل ومن ثم يتم تحضير تلك الوصفة ووضع الباذنجان بعدها في الصاج الملائم للحصول على أفضل وصفة من الباذنجان المقلي بالطريقة الصحية الآمنة
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