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تعتبر البطاطس المقلية من أشهي الوجبات السريعة والمحببة لدى الأطفال والكبار، فلا تخلو أي مائدة منها، ولعل أهم ما يميزها قوامها المقرمش واللذيذ ولونها الذهبي، والبطاطس وجبة غذائية مفيدة للجسم، حيث أنها تحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية المختلفة، فهي تمد الجسم بالطاقة والبروتين وغيرهما، ويذهب الكثير من الأشخاص إلى المطاعم الشهيرة للاستمتاع بتناول أطباق البطاطس المقلية الرائعة، ومن هنا تبحث بعض السيدات عن وصفات لعمل بطاطس مقرمشة وبدون زيت مثل المطاعم، وفي هذا المقال سنقدم لكم أسهل الطرق والوصفات لتحضير أطباق البطاطس المقرمشة بدون زيت؛ سر عمل بطاطس المطاعم بدون زيت سنقدم لكم طرق بسيطة وسريعة لقلي البطاطس بدون زيت مثل المطاعم: المكونات: بطاطس حسب الرغبة.

كوب ونصف من الماء المغلي.

ملعقة من النشا.

ملعقة من الملح.

ربع كوب زيت زيتون.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة زعتر. طريقة تحضير البطاطس بدون زيت نقوم بتقشير البطاطس وتقطيعها إلى أصابع متوسطة السمك، ونغسلها جيداً.

نضع البطاطس فى الماء المغلي لمدة دقيقتين، ثم نرفعها من الماء وتصفى جيداً.

نضعها فى إناء ونتركها حتى تجف تمامًا من الماء.

بعد ذلك نضع عليها زيت الزيتون والزعتر والملح والثوم المفروم والنشا، ونقلبهم جيداً مع البطاطس.

نحضر صينية من النوع التي لا يلتصق بها الطعام.

نضع اصابع البطاطس فيها، ونضعها فى الفرن على درجة حرارة متوسطة، ونتركها البطاطس حتى تتحمر وتصبح مقرمشة. طريقة عمل بطاطس مقلية مثل المطاعم المكونات: كيلو من البطاطس.

كوب من الخل.

معلقة صغيرة ملح.

زيت نباتي للقلي، ويفضل زيت الزيتون. طريقة التحضير: يتم تقشير حبات البطاطس، وتقطع إلى أصابع طويلة متوسطة، ثم تغسل بالماء.

نضع البطاطس فى وعاء، ونضع عليها الخل والملح.

يتم تغطية البطاطس بالماء، وتترك لمدة 10 دقائق تقريباً.

تصفى البطاطس من الماء بشكل جيد.

نحضر مقلاة ونضع فيها زيت القلي وتسخن جيدًا.

بعد ذلك نضع البطاطس فى الزيت وتقلب جيداً حتى يصبح لونها ذهبي.

تخرج البطاطس على مناديل مطبخ ورقية حتي يتم تصفيتها من الزيت الزائد.

تقدم مباشرة على المائدة مع الصوص المفضل. عمر شويل - جدة ملعقة واحدة بمطبخك ضعيها على البطاطس هتبقي مقرمشة ولذيذة ومش هتشرب نقطة زيت نهائيا - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ملعقة واحدة بمطبخك ضعيها على البطاطس هتبقي مقرمشة ولذيذة ومش هتشرب نقطة زيت نهائيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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