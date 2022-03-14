عجينة العشر دقائق السحرية هشة وطرية لكل أنواع المخبوزات

عجينة العشر دقائق السحرية ، من أسهل أنواع العجائن التي يمكن تحضيرها بالمنزل خطوات تحضيرها سهلة وبسيطة جداً، وتعتبر هي من العجائن التي يمكن تقديم أكثر من شكل منها من المخبوزات يمكن تقديمها سادة أو محشية بحشوات مختلفة مثل الجبن أو السكر حسب الرغبة أو يمكن تقديمها كفطيرة بحشوة اللحم أو الدجاج، وتمتاز هذه الفطائر بقوام ناعم جداً وطري وهي هشة جداً وطرية، وتعتبر من العجائن سريعة التحضير في خلال دقائق تكون جاهزة، فهي عجينة تصنع العديد من الأصناف الشهية واللذيذة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل عجينة العشر دقائق السحرية السهلة البسيطة لجميع أنواع المخبوزات.

مكونات عمل عجينة العشر دقائق السحرية

تتكون عجينة العشر دقائق من مكونات بسيطة جداً هي كما يلي:ـ

5 أكواب من الدقيق.

ربع كوب من السكر.

2 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

2 كوب من الماء الدافئ.

نصف كوب من الزيت.

طريقة التحضير

بكل سهولة يمكننا إعداد عجينة العشر دقائق داخل المنزل وبخطوات سهلة هي كما يلي:ـ

في العجن الكهربائي نقوم بإضافة 2 كوب من الدقيق ورشة الملح، ثم نضيف السكر والخميرة ونقلب المكونات جيداً. ثم نضيف إلي الخليط الماء الدافئ، ثم نقلب المكونات حتي تختلط مع بعضها البعض ويصبح الخليط كالعجينة السائلة. نغطي الخليط ونترك الخليط لمدة عشر دقائق، حتي يتفاعل وتظهر فقاعات على الوجه. ثم نقوم بإضافة باقية الدقيق ونضيف الزيت ونعجن المكونات على سرعة متوسطة حتي تتكون لدينا عجينة طرية وناعمة. على سطح مرشوش بالدقيق نجمع العجينة باليد على شكل كرة، ثم توضع في وعاء مدهون بالزيت وتغطي وتترك حتي تختمر وتتضاعف بالحجم.

طريقة تشكيل العجينة