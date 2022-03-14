نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كباب الحلة الشهى واللذيذ وصفة لذيذة وسهلة وسريعة زى المطاعم وافضل في المقال التالي
يعد كباب الحلة من الوجبات المصرية المنتشرة بكثرة فى مصر وايضا فى الوطن العربى. وكباب الحلة من الوجبات المرغوبة والمحببة لدى العامة ومختلف الأشخاص والأعمار. ويتميز كباب الحلة أنه غنى بالفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الهامة والضرورية للإنسان. كما أن كباب الحلة من الوجبات سهلة التحضير ولا تحتاج الى تكلفة او مكونات كثيرة في طريقة العمل. ويمكن تقديم كباب الحلة فى اى وجبة الافطار او الغذاء او العشاء حسب الرغبة. ونتناول في السطور التالية طريقة عمل كباب الحله اللذيذ والشهى بخطوات بسيطة.
. خطوات تحضير كباب الحلة بالطعم اللذيذ والرائع
تعتبر المكونات والمقادير المستخدمة فى عمل كباب الحلة بسيطة ولا يحتاج كباب الحلة الى تكلفة فى طريقة العمل وحتى تستطيع ربات البيوت والأمهات تقديم كباب الحلة كوجبة كاملة ومفيدة. وكذلك يمكن لربات البيوت من تقديم كباب الحلة فى مختلف الأوقات بالطعم المميز والشهى ما عليك الا اتباع الخطوات التالية ومعرفة المكونات والمقادير وطريقة التحضير.
مكونات ومقادير عمل كباب الحلة
- مقدار كيلو من اللحم الضانى مقطع الى مكعبات.
- ثم حبتان من البصل مقطعة الى قطع صغيرة.
- مع ثلاث فصوص من الثوم المفروم.
- ايضا ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- كذلك ملعقة من بهارات اللحم.
- ملعقتان من السمن او الزبدة.
- ثم حبتان من الطماطم المفرومة.
- ايضا ملعقتان من صلصة الطماطم.
- كذلك حبتان من الفلفل الاخضر المقطع الى مكعبات صغيرة.
- اربع اكواب من الماء الدافئ.
خطوات عمل كباب الحله اللذيذ
- بعد غسل اللحمة جيدا تقطع الى مكعبات ثم نضع الزبدة او السمن فى وعاء على نار متوسطة ونضع البصل والثوم والتقليب حتى تذبل المكونات.
- اضافة الفلفل الاخضر مع التقليب وتقلب بعض الوقت ثم اضافة قطع اللحمة حتى تتشوح جيدا ثم اضافة الطماطم المفرومة وصلصة الطماطم الى المكونات مع الاستمرار فى التقليب.
- بعد ذلك اضافة الفلفل الاسود والبهارات والملح وباقى المكونات الاخرى مع التقليب ثم اضافة الماء الدافى على الخليط والتقليب ويغطى الوعاء وتترك المكونات حتى تمام النضج على نار متوسطة.
- بعد نضج اللحمة والمكونات يتم تقديم كباب الحلة فى اطباق التقديم الى الاسرة بجانب الأرز والخبز والسلطات والطحينة.
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