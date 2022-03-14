نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المكرونة السريعة بكرات اللحم والصوص الأحمر اللذيذ في المقال التالي

تعتبر المكرونة السريعة بكرات اللحم من الأطباق المميزة في المطبخ الإيطالي الذي يشتهر بتقديم المكرونة بأنواعها المختلفة، وتعتبر وجبة متكاملة لاحتوائها على اللحم الذي يعد مصدر غني بالفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الجسم، وتحرص كثير من الأمهات على إعدادها لأطفالهم لأن المكرونة من الأكلات المحببة للكبار والصغار، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل المكرونة السريعة بكرات اللحم والصوص الأحمر اللذيذ. مكونات المكرونة السريعة بكرات اللحم

نصف كيلو لحمة مفرومة (500 جرام).

بصلة مفرومة ناعم.

نصف كوب من البقسماط المطحون.

بيضة واحدة بحرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من السبع بهارات.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الزبدة. صوص الطماطم 3 ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

4 ثمرات طماطم مقطعة مكعبات.

2 كوب من الماء الساخن.

مكرونة إسباجتي مسلوقة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. طريقة التحضير نضع اللحمة المفرومة والبصل المفروم في إناء عميق ثم نضيف البقسماط المطحون والبيضة والملح. نضيف الفلفل الأسود والسبع بهارات ونعجن باليد حتى تمتزج المكونات مع بعضها. بعد ذلك نقوم بتشكيل اللحم إلي كرات صغيرة الحجم وتوضع في صينية مدهونة بقليل من الزيت وندخلها الثلاجة. نسلق المكرونة في ماء ساخن على النار لمدة 8 دقائق حتى تنضج مع إضافة ملعقة صغيرة من الملح. في طاسة ساخنة على النار نضع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقة صغيرة من الزبدة ثم نضع كرات اللحم مع التقليب حتى يتغير لونها وتنضج. في نفس الطاسة نضع ملعقة صغيرة من الثوم المفروم وثلاث ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم ونقلب جيداً مع بعض ثم نضع مكعبات الطماطم مع التقليب لمدة خمس دقائق ثم نضيف الماء الساخن ونترك المكونات تغلي على النار حتى يثقل قوامها. بعد ذلك نضع كرات اللحمة مع صوص الطماطم ونقلب جيداً وتترك على نار هادئة لمدة 10 دقائق فقط. في طاسة ساخنة على النار ثم نضع ملعقتين كبار من زيت الزيتون ونضع المكرونة المسلوقة ونقلب جيداً لمدة دقيقتين. ثم نضع كرات اللحمة وصوص الطماطم ويترك لمدة دقيقتين ثم نطفئ النار ونزينها بقليل من الكزبرة الخضراء وتقدم بألف صحة وعافية. عمر شويل - جدة المكرونة السريعة بكرات اللحم والصوص الأحمر اللذيذ - ثقفني

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