ضاع عمرك وانت تشتري اللبن البودرة حولي كيلو حليب الي كيلو حليب بودر في 3 دقائق بمعلقة واحدة

يعتبر الحليب من المشروبات متكاملة العناصر فهو يحتوي على نسبة عالية جداً من الكلسيوم والفسفور والعناصر الأخرى الضرورية لصحة الإنسان فينصح به للأطفال كل يوم حيث يعتبر الحليب هو المسئول الأول في بناء عظام الجسم كما ينصح به إلى السيدة الحامل حتى تحصل على جميع العناصر هي وجنينها عن طريق المشيمة وسوف نتناول في هذا المقال تحويل الحليب السائل إلى حليب بودرة بطريقة سهلة وبسيطة وموفرة.

تحويل الحليب السائل إلى بودرة

نحضر كيلو من اللبن البقري أو الجاموسي كامل الدسم.

نضع الحليب في إناء واسع.

يتم وضعه على نار هادئة مع التقليب برفق.

ثم يترك ويتم التقليب بين الحين والأخر حتى يغلي ثم يتم التقليب مرة أخرى.

نلاحظ أن كمية الحليب تقل والسائل بدأ يتحول إلى قطع وتكتلات من الجبن.

نظل في عملية التقليب حتى تجف المياه تماماً ويصبح اللبن قوامه مثل الجبن.

نقوم بطفي النار ويترك في الإناء حتي يبرد.

يتم وضعه على طبق مسطح ويترك حتى يجف تماماً ما يقارب من 12ساعة.

ثم نضيف إليه ٣ ملاعق صغيرة من السكر.

ويتم طحنه في الكبة أو الخلاط.

وبذلك نحصل على كمية لا بأس بها من الحليب البودر.

استخدامات حليب البودرة

يمكن استخدام حليب البودرة في عمل الكيكة والشيز كيك.

يمكن استخدامه في عمل المكرونة البشاميل.

يمكن استخدامه كلبن للأطفال ويعتبر وجبة كاملة الدسم.

يمكن استخدامه في جميع المعجنات مثل البيتزا وغيرها.

يمكن استخدامه في عمل بلح الشام والكثير من الحلويات الأخرى.

وبذلك نكون قد عرضنا في هذا المقال طريقة عمل حليب البودرة بكيلو واحد من الحليب السائل وبأقل الإمكانيات وبطريقة موفرة للغاية.

طريقة عمل الحليب المكثف

أما طريقة التحضير: