نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطات لتبييض اليدين والرجلين في أسبوع ستبهرك النتيجة وبدون تكلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلطات لتبيض اليدين والرجلين في أسبوع، تبحث كل فتاة عن يدين و رجلين ناعمتين خالية من الجفاف التي تعاني منها الكثير من السيدات، نظراً لتعرض اليدين والرجلين بصورة مستمرة إلى الشمس ومستحضرات التنظيف بذلك تصبح بمظهر غير جذاب، لذلك يبحثون عن طرق لتبييض الجلد بطريقة طبيعية دون استخدام مستحضرات التجميل، ومن المعروف أن النشا من أهم الأشياء التي تدخل في الكثير من الوصفات لتفتيح البشرة، ويمكنك معرفة أحد هذه الوصفة لتفتيح اليدين من خلال هذا المقال.

تبييض اليدين والرجلين بالنشا

تعتبر اليدين والرجلين من أهم الأماكن التي تميز كل فتاة عن الآخر، ونظراً لتعرضهم لعوامل خارجية تؤثر على لونها ونعومتها يقومون بالبحث عن وصفة تبييض اليدين والرجلين بالنشا التي تتمثل في الآتي:

وصفة النشا والليمون

يعتبر الليمون من المكونات التي تحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمعادن التي تساعد على تفتيح البشرة وعند إضافة النشا تزداد فوائده، وتتمثل الوصفة في الآتي:

المكونات

ملعقة من النشا.

ملعقتين من عصير الليمون.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء ونضع المكونات السابقة ويتم تقليبهم جيداً .

تغسل البشرة جيداً بالماء.

نضع عليها الخليط لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

يتم غسل البشرة واليدين والرجلين جيدا بالماء من أجل التخلص من الخليط.

يفضل تكرار هذه الوصفة باستمرار للحصول على أفضل النتائج الممكنة.

وصفة النشا والحليب لتفتيح البشرة واليدين

يعتبر الحليب من العوامل الهامة التي تساعد على تفتيح البشرة ويوضع في الكثير من الوصفات، وتتمثل طريقة الوصفة في الآتي:

المكونات

ملعقتين من النشا.

ملعقة من الحليب البودرة.

ملعقة من الطحين.

ملعقة من ماء الورد.

طريقة التحضير

نحضر وعاء ونضع كل المكونات السابقة وتقلب جيداً.

توضع على بشرة نظيفة لمدة لا تقل عن 20 دقيقة.

يغسل الوجه واليدين بالماء جيداً.

تكرر هذه الوصفة حتى تلاحظين الفرق وتحصلين على الدرجة المطلوبة.

كريم جونسون والنشا لتبييض اليدين والرجلين

أحضري ملعقة من كريم جونسون الخاص بالترطيب، وأضيفي عليه نصف ملعقة من نشا الذرة.

اخفقي المكونات سوياً حتى تتجانس ويكون القوام كريمي ناعم وبلا أي تكتلات.

ضعي الخليط على اليدين والرجلين لمدة نصف ساعة ولاحظي الفرق من أول مرة.

كريم جليسوليد والليمون

هى أحد الخلطات التي لها مفعول السحر فى تبييض اليدين والرجلين، وتتكون من مكونين فقط وهما كريم جليسوليد والليمون، حيث تتمثل الطريقة فى إحضار عبوة من الكريم بالحجم المتوفر لديكي، ثم خلطة جيداً مع عصير ليمونه كاملة مع التقليب المستمر كي يتجانس الخليط، بعد ذلك يتم استخدام قطعة منه على اليد أو القدم باستمرار يومياً قبل النوم، وبعد مرور أول أسبوع سوف تلاحظين الفرق.