كولاجين طبيعي للبشرة يحارب التجاعيد استخدميه اسبوعياً للحصول علي بشرة اصغر عمراً

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عمر شويل - جدة كولاجين طبيعي للبشرة، مع التقدم بالعمر تفقد البشرة حويتها ونضارتها وتصبح باهتة وبها الكثير من التجاعيد، والتي تسبب الحرج للسيدة واليوم نتطرق إلي خطوات عمل الكولاجين الطبيعي بالمنزل حيث يعد؛ الحل الأمثل والآمن تمامًا لكي، ويعد الذهاب لمراكز التجميل من الأمور التي تهدر الوقت والمال ولن تكون تلك الجراحات التي تتوجه لها السيدات امنه تماً، واليوم بمكونات طبيعية وبسيطة ومتوفرة بالمنزل سنصنع معاً قناع كولاجين طبيعي للبشرة.

كولاجين طبيعي للوجه

تعاني الكثير من النساء من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة في الجلد مما يجعل مظهر الوجه غير صحي، وهذا يحدث بسبب نقص الكولاجين الطبيعي الذي ينتجه الجلد، وللحصول على بديل طبيعي للكولاجين يجب أن نعتمد على المواد الطبيعية مثل الزيوت الطبيعية التي تقاوم التجاعيد، والتي يجب من خلالها صنع ماسك طبيعي بالمنزل لتعويض البشرة عن الكولاجين الذي تفقده.

قناع منزلي لمحاربة التجاعيد

ماسك لبان الدكر به مادة فعالة تعمل علي شد التجاعيد وتخلص الجلد من التصبغات والبقع الداكنة، بالإضافة إلي تركيزه الفعال في أخفاء الخطوط الرفيعة بالوجه، فعندما يتم خلصه مع بعض النشا يكون له تأثير واضح ويتم استخدام الماسك علي هذه الطريقة:

يتم نقع ملعقتين كبيرتين من العلكة في كوب من الماء وتترك طوال الليل.

في الصباح نصفي الخليط ونأخذ الماء ونضع عليه ملعقة نشاء ونرفع الخليط علي نار هادئة.

ثم ننتظر حتى نصل إلى القوام الكريمي ونطفئ النار ونضع الكريم في وعاء فارغ ونظيف ونتركه يبرد ثم نغلقه ونضعه في الثلاجة لحين الاستخدام.

يتم الاستخدام بشكل يومي حيث نضع طبقة من الكريم على الوجه ونتركه يجف ثم نغسل الوجه بالماء وسنلاحظ الفرق خلال أيام.

مكونات ماسك الجيلاتين

بمكونات بسيطة وغير مكلفة يمكنك عمل ماسك الجيلاتين لشد الوجه، ويتكون القناع من التالي:

إحضار مجموعة أقراص الفحم المتوفرة في الصيدلية في حدود 6 أقراص فحم.

ملعقتين من مسحوق الجيلاتين.

ثمان ملاعق حليب مجفف.

يتم مزج جميع المكونات السابقة في إناء عميق، ثم يتم رفعها علي نار هادئة ويتم التقليب حتي يمتزج الخليط ويصبح ثقيل القوام، ضعي المزيج السائل على بشرتك بشرط أن تكون البشرة نظيفة ومغسولة ودعي المزيج يجف على بشرتك، ثم انتظري لمدة 15 دقيقة ثم أزيلي القناع من أسفل منطقة الذقن إلى الأعلى، ثم اغسلي البشرة من جميع المكونات ثم أضيفي كريم مرطب للوجه، ويجب تكرار هذه الوصفة للحصول على أفضل نتيجة.