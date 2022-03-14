معجزة النشا للإزالة الشعر الزائد من الجذور بدون ألم وتفتيح فوري للبشرة

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عمر شويل - جدة معجزة النشا للإزالة الشعر الزائد، من المشاكل التي تواجة الكثير من السيدات الشعر الزائد في الجسم، والمناطق الداكنة في الجسم التي تسبب الضيق والقلق من مظهرها ويبحثون عن حلول كثير للتخلص من هذة المشكلة بمكونات طبيعية للإزالة الشعر دون ألم وتقلل من ظهورها مرة أخرى، سوف نوضح لكم أسهل الطرق الطبيعية للإزالة الشعر بالنشا وتفتيح البشرة بصورة سريعة.

معجزة النشا للإزالة الشعر الزائد نهائياً من الجذور

المكونات

ملعقتان من النشا.

ثلاث ملاعق من زيت الزيتون.

طريقة التحضير والاستخدام

نقوم بإحضار وعاء ونضع المكونات نقوم بخلط المكونات مع بعضها البعض حتي تتجانس وتتكون عجينة، علينا غسل البشرة جيداً قبل وضع الخليط، عليك توزيع الخليط على البشرة نترك الخليط لمدة 20 دقيقة حتي يجف بشكل تام، ثم نقوم بغسل البشرة بالماء الفاتر فتساعد الوصفة على إزالة الشعر بدون ألم وتفتيح المناطق الداكنة.

النشا للإزالة الشعر الزائد من الجذور بدون ألم

المكونات

بياض بيضة.

ملعقة صغيرة من السكر.

نصف ملعقة من النشا.

طريقة التحضير

عليك خفق بياض البيض جيداً، ثم يضاف النشا والسكر ونخلط المكونات جيداً، عليك دهن البشرة بالخليط مع الحركة الدائرية باتجاة نمو الشعر، عليك ترك الخليط على الشعر لمدة ربع ساعة، وبعد ذلك يتم تقشير البشرة بقطعة من القماش الناعم، ثم عليك غسل البشرة بالماء البارد حتي يعمل على غلق المسام، ثم عليك ترطيب البشرة بالزبادي أو ماء الورد بعد إزالة الشعر.

النشا للإزالة الشعر الزائد وتفتيح فوري للبشرة

المكونات

2 ملعقة من النشا.

ملعقة من العسل.

2 ملعقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستخدام

عليك وضع جميع المكونات في وعاء وخلطهم جيداً مع بعضهم البعض حتي تتكون عجينة، عليك توزيع الخليط على البشرة وتركه لمدة ربع ساعة، وعليك فرك البشرة لمدة 5 دقائق بعكس اتجاة نمو الشعر، عليك غسل البشرة بالماء الفاتر ، يفضل تكرار هذه الوصفة ثلاث مرات بالأسبوع لكي تحصل على نتيجة فعالة للتخلص من الشعر الزائد نهائياً بمواد طبيعية تفيد البشرة ولا تسبب أي مشكلات عند استخدامة ومغذية للبشرة وتفتح البشرة.