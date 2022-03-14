نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير عجينة العشر دقائق في المنزل بالحشوات المختلفة في المقال التالي
العجائن من المخبوزات والفطائر، وهي شيء أساسي في تحضير الأنواع المختلفة من الفطائر أو المخبوزات والحلويات، والعجائن يمكن أن يتم منها عمل بعض الأكلات، مثل الفطير أو الجلاش أو البيتزا بأنواعها المختلفة، وترغب النساء في سرعة تحضير الأكل فتلجأ إلى عجينة العشر دقائق، وهي أسهل أنواع العجائن وأسرعها، وهي غير مكلفة لا جهدًا ولا وقتًا، ولا مالًا، فيتم تحضيرها بسهولة وبطريقة مضمونة، وهي تحضير عجينة العشر دقائق من المعجنات الناجحة والتي تعطي نتائج هائلة بسبب سهولتها وسرعة تحضيرها، وحين تريد المرأة بتحضير أي وجبة سهلة وسريعة تقوم بعمل عجينة العشر دقائق وحشوها أو إضافة لها أي نوع من اللحوم أو الخضروات أو قطع الفراخ أو أي شيء يرغبون في أكله ويكون جاهز وسريع.
مكونات عمل عجينة العشر دقائق
- عدد اثنين كوب ونصف من الدقيق.
- كوب واحد من الماء الساخن.
- ربع الكوب من زيت الطعام.
- ملعقة واحدة كبيرة من الخميرة الفورية.
- ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.
- رشة صغيرة من الملح الأبيض على طرف الملعقة.
طريقة تحضير عجينة العشر دقائق في المنزل
- في إناء كبير نقوم أولا بنخل الدقيق، ونضع نصف الكمية فقط ونضيف إليه السكر، والملح، ونقوم بتقليبه وخلط المكونات معًا.
- نقوم بإحضار كوب من الماء الدافئ ونضع فيه الخميرة ونقوم بتقليب الخميرة في الماء الدافئ وتحريكها بالملعقة حتى تذوب في الماء.
- نقوم بحفر حفرة في منتصف الدقيق أو توسيع مكان ونضع فيه الماء الدافئ والخميرة، ونقوم بتقليب كل من الدقيق والماء معا جيدًا، ويستمر العجن لمدة خمس أو عشر دقائق.
- بعد ذلك نقوم بتغطية العجينة ووضعها تخمر لمدة التخمير وهي عشر دقائق، وسميت عجينة العشر دقائق بهذا الاسم لأنها تخمر في عشر دقائق.
- بعد تمام العشر دقائق، وانتفاخ العجينة، نقوم بإضافة باقي الكمية المنخولة من الدقيق، ثم نضيف ربع كوب الزيت ونعجنها مرة أخرى.
- تكون العجينة جاهزة للتشكيل أو الحشو كما تحب أن تشكلها أو تحشوها وبعد ذلك نقوم بخبزها في الفرن، على حسب درجة حرارة تسوية الصنف المحضر.
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