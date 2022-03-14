طريقة تحضير عجينة العشر دقائق في المنزل بالحشوات المختلفة

العجائن من المخبوزات والفطائر، وهي شيء أساسي في تحضير الأنواع المختلفة من الفطائر أو المخبوزات والحلويات، والعجائن يمكن أن يتم منها عمل بعض الأكلات، مثل الفطير أو الجلاش أو البيتزا بأنواعها المختلفة، وترغب النساء في سرعة تحضير الأكل فتلجأ إلى عجينة العشر دقائق، وهي أسهل أنواع العجائن وأسرعها، وهي غير مكلفة لا جهدًا ولا وقتًا، ولا مالًا، فيتم تحضيرها بسهولة وبطريقة مضمونة، وهي تحضير عجينة العشر دقائق من المعجنات الناجحة والتي تعطي نتائج هائلة بسبب سهولتها وسرعة تحضيرها، وحين تريد المرأة بتحضير أي وجبة سهلة وسريعة تقوم بعمل عجينة العشر دقائق وحشوها أو إضافة لها أي نوع من اللحوم أو الخضروات أو قطع الفراخ أو أي شيء يرغبون في أكله ويكون جاهز وسريع.

مكونات عمل عجينة العشر دقائق

عدد اثنين كوب ونصف من الدقيق.

كوب واحد من الماء الساخن.

ربع الكوب من زيت الطعام.

ملعقة واحدة كبيرة من الخميرة الفورية.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.

رشة صغيرة من الملح الأبيض على طرف الملعقة.

طريقة تحضير عجينة العشر دقائق في المنزل