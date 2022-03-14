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فوائد المرة على الريق تعتبر المرة من الأعشاب المفيدة جداً التي استخدمت قديم الزمان في علاج الكثير من الأمراض المزمنة والقضاء على الميكروبات الفيروسات حيث إنها مسئولة بشكل قوي على تقوية الجهاز المناعي ومحاربة جراثيم الجسم. أهمية المرة على الريق :- تمد الجسم الفيتامينات والأملاح اللازمة. تساعد على الوقاية على الجهاز الهضمي المزمنة مثل الالتهابات. تساعد على الوقاية من أمراض القلب وانسداد الشرايين. يغذي الشعر والبشرة بالمواد اللازمة. التقليل من أمراض السرطانات والأمراض الخبيثة. تأخير علامات تقدم السن وخطوط البشرة التي تضايق الكثير وخاصة بعد سن 45. التخفيف من الالتهابات المفاصل وهشاشة العظام. يساعد في تخفيف آلام البواسير. يساعد في التخلص من أمراض الجهاز التنفسي مثل السعال والبرد. يساعد في تخفيف آلام الحلق والتهابات الجيوب الأنفية. يساعد في التخلص من أملاح الجسم والمحافظة على سلامة الكلى. تساعد المرة في المحافظة على البنكرياس وأمراض السكر في الدم حيث ينصح بها الأطباء مرضى السكر والضغط. تساعد المرة في تقليل آلام الولادة حيث تساعد في التقليل من تقلصات الرحم. تساعد المرة في مد الجسم بالمعادن الأساسية مثل الكالسيوم والفسفور والبوتاسيوم. أضرار مشروب المرة:- ورغم الفوائد التي لا حصر لها للمرة إلا إنها تعتبر سلاح ذو حدين حيث كثرة تناولها يعمل على :- الإصابة بتسمم المعدة والشعور بالغثيان. لا ينصح بتناولها للمرأة الحامل حيث تعمل المرة على زيادة انقباضات الرحم. حيث تعمل على خفض ضغط الدم ومشاكل في القلب. كثرة تناول المرة يمكن أن يؤدي إلى ظهور دم في البول. كما أنه يعتبر تناولها بشكل مستمر يمكن أن يسبب حموضة المعدة.

لذلك من النصائح التي لا بد أن يتم توجيهها هو أنه يجب تناول المرة بكميات محدودة والحذر من الأفراط منها. عمر شويل - جدة فوائد المرة على الريق كوب واحد يخلصك من كل هذه الأمراض في 7 أيام فقط - ثقفني

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