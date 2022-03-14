طريقة عمل قوارب الباذنجان بالجبنة اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبساطة

قوارب الباذنجان ، تعتبر من الوجبات السريعة والمشهورة التي يحب تناولها الكثير من الصغار والكبار، وتختلف طريقة تحضيرها وحشوها حيث أنها يمكن حشوها بالجبنة واللحمة المفرومة أو الفراخ وغيرها من الحشوات، وتعتبر من الوجبات السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، وتعتبر من الوجبات التي يمكن عملها في شهر رمضان بدل من الوجبات التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير قوارب الباذنجان بالجبنة اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل قوارب الباذنجان بالجبنة

تتكون قوارب الباذنجان بالجبنة من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وهي كالآتي:-

5 حبات من الباذنجان.

حبة من الفلفل الرومي.

ثمرة من البصل المفروم.

ربع كيلو لحم مفروم.

4 ملاعق كبيرة صلصة طماطم.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكل.

رشة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

رشة من الكمون للصلصة.

ربع كوب من الحمص المسلوق.

رشة صغيرة من الملح.

2 كوب من الزيت للقلي.

كوب من الجبنة المبشور.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير قوارب الباذنجان بالجبنة اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

تحضير حبات الباذنجان ثم نقوم بتقطيع الي نصفين مع الاحتفاظ بالعنق الأخضر ثم نرش عليها الملح ونتركها لمدة نصف ساعة. ثم بعد ذلك حمري الباذنجان في الزيت ثم ننزع القليل من اللب مع الاحتفاظ بالبشرة الخارجية كما هي. تحضير إناء ونضعه على النار ونضع به ملعقة من الزيت ثم نضيف البصل والثوم واللحمة المفرومة ونقلب المكونات جيداً حتى تمتزج. ثم نضيف بعد ذلك الملح الي حين تنضج ثم نضيف الحمص المسلوق ونقلب المكونات جيداً حتى تنضج وتكون الحشوة جاهزة. نقوم بعد ذلك بوضع الصلصة في طبق ونضيف عليها القليل من الماء ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على قوام متوسط ونرش على الكمون. ثم نقوم بتحضير صينية ونسكب بها القليل من الصلصة في القاع ثم نضع الحشوة في قوارب الباذنجان ونرصها في الصينية. نسكب كمية الصلصة المتبقية من الصلصة على الباذنجان ونضع عليها شرائح الفلفل الرومي فوقها ثم نرش الجبنة على الوجه جيداً. ندخل الصينية في الفرن حتي تنضج لمدة ساعة حتي درجة حرارة متوسطة حتي تتسبك الصلصة ونخرج الصينية وتقوم بالهنا والشفا بجانب طبق الارز.

فوائد الباذنجان

هناك بعض الفوائد التي يمنحها الباذنجان للجسم وهي كالآتي:-