وصفة عصير البطاطا لتبييض البشرة وتزيل الاسمرار والهالات السوداء نهائيا

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عمر شويل - جدة وصفة عصير البطاطا لتبييض البشرة وتزيل الاسمرار والهالات السوداء نهائياً، معظمنا يعاني من البشرة الداكنة بالإضافة إلى البقع السوداء التي تظهر في البشرة بسبب الكثير من العوامل التي منها الطبيعي مثل التعرض لأشعة الشمس ومنها ما هو غير طبيعي مثل استخدام مستلزمات التجميل التي تضر البشرة، لهذا يفضل الاستعانة بمواد طبيعية لتبييض البشرة هذه المواد سوف تظهر نتيجة فعالة في حين أنها لن تضر البشرة هذه المواد عبارة عن عصير البطاطا الذي يمكن استخدامه لتبييض البشرة.

وصفة عصير البطاطا لتبييض البشرة وتوحيد لونها لوجه كالثلج



نظرًا لوجود إنزيمات في البطاطا وهو إنزيم مفيد جدًا للبشرة حيث يعمل على تبييض البشرة ويضيف لها النور والإشراق.

لهذا يجب تحضير وصفة عصير البطاطا واستخدامها لتفتيح البشرة وذلك من خلال اتباع الآتي:

في البداية لابد من توفير ثمرة واحدة من البطاطا المقشرة.

يتم بشر حبة البطاطا بشكل ناعم جدًا لكي يسهل عصرها.

ثم عصر البطاطا المبشورة وتصفية المياه المستخلصة من العصر.

يؤخذ العصير المستخلص من البطاطا ويتم وضعه في الخلاط

ثم يتم إضافة القليل من بذور الرمان (نصف كوب)، بالإضافة إلى قطرات من عصير الليمون.

يتم ضرب كل هذه الأشياء مع بعضها في الخلاط ضربًا شديدًا لكي تصبح ناعمة.

يتم صب الخليط في لوح المكعبات الخاص بعمل الثلج لكي نحصل على الخليط في شكل مكعبات ثلجية صغيرة

بعد تجميد مكعبات الخليط يمكن استعمالها من خلال أخذ مكعب كل يوم وتدليك البشرة به مع التركيز على الأماكن السوداء أكثر.

بعدما يجف الوجه بعد تدليكه بالوصفة يتم غسله بالماء البارد.

عصير البطاطا لعلاج الحبوب والبثور السوداء

ولأن البشرة معرضة للإصابة بالحبوب التي ينتج عنها ظهور البثور السوداء التي تعتبر من أهم العوامل

التي تعمل على تغير لون البشرة إلى اللون الغامق لهذا لابد من تجريب وصفة عصير البطاطا للتخلص من كل المشاكل السابقة.

حيث تحتوي البطاطا على “فيتامين C” والمعروف أنه من العناصر الطبيعية التي تحارب البكتيريا والجراثيم في الجسم بوجه عام ولكن اليوم سوف يحارب البكتيريا التي تسبب حب الشباب في البشرة.

طريقة وصفة عصير البطاطا