تكات عمل البسبوسة الشهية بالمكسرات بخطوات بسيطة ومكونات موجودة في كل منزل

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نقدم لكم اليوم من خلال هذا المقال بكل سهولة طريقة عمل البسبوسة الشهية بكل سهولة من خلال مجموعة من المكونات السهلة والبسيطة للغاية الموجودة في كل منزل تابعوا معانا كافة التفاصيل الخاصة بالبسبوسة الشهية بالمكسرات، تعتبر البسبوسة من أشهر الحلويات الشرقية لي جميع مطابخ الدول العربية. بالطبع يتم تحضيرها بالعديد من الطرق المختلفة للغاية، سوف نعرض عليكم اليوم أحدي هذه الطرق التي يمكنكم عملها في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات التي ستقدمها لكم وبالطبع هناك العديد من الطرق المختلفة من أجل استخدام العديد من المكونات البسيطة لي معظم المنازل تابعوا معانا طريقة طهي البسبوسة خطوة بخطوة بكل سهولة. تكات عمل البسبوسة الشهية بالمكسرات يمكنكم عمل البسبوسة الشهية بكل سهولة من خلال المقادير الآتية: كوبان ونصف من السميد الخشن.

كوب من جوز الهند المبشور الخشن.

نصف كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الباكينج باودر.

ربع ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

200 غرام من لبن الزبادي (اللبن الرائب).

200 غرام من الزبدة المذوبة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو البودرة. طريقة عمل الشربات كوب ونصف من السكر الأبيض.

كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج. للتزيين والتقديم مكسرات حسب الرغبة (لوز مقشر أو بندق أو فستق حلبي). طريقة التحضير البسبوسة الشهية اخلطي دقيق السميد الخشن مع جوز الهند المبشور والسكر الأبيض و البيكنج بودر مع ملح الطعام والزبادي والزبدة المذابة، قومي بخلط كافة المكونات مع بعضها مع مسحوق الفانيليا مع بعضهم البعض جيدًا حتى يصبح المزيج ناعمًا وإذا كان الخليط سميك يمكنك إضافة كمية قليلة من الحليب.

ضعي الزيت النباتي أو السمن أو الطحينة على صينية الخبز ثم ضعي العجينة على صينية الخبز واقطعيها إلى خطوط متوازية رأسية وأفقية لتشكيل مربع بالحجم المناسب.

وضعي حبة لوز وفستق في وسط كل مربع.

ضعي صينية الخبز في فرن مسخن مسبقًا على حرارة 190 درجة مئوية لمدة 35-40 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون.

نضع السكر والماء في مقلاة عميقة على نار خفيفة ونقلب جيدا حتى يذوب السكر تماما في الماء.

اطهيه لمدة 5 دقائق حتى يغلي وتظهر الفقاعات على السطح.

يُضاف عصير الليمون الطازج ويُقلب جيدًا ثم يُرفع الشراب عن النار ويُترك ليبرد إلى درجة حرارة الغرفة.

يُسكب الشراب البارد على صينية البسبوسة ويُترك ليبرد تمامًا في درجة حرارة الغرفة.

توضع البسبوسة المقرمشة في طبق التقديم وتقدم مع فنجان قهوة للتقديم. عمر شويل - جدة تكات عمل البسبوسة الشهية بالمكسرات بخطوات بسيطة ومكونات موجودة في كل منزل - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تكات عمل البسبوسة الشهية بالمكسرات بخطوات بسيطة ومكونات موجودة في كل منزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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