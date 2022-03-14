بنصف كوب من الزبادي حضري مناقيش الجبنة والزعتر اللذيذة في المنزل

مناقيش الجبنة والزعتر ، تعتبر من الوجبات السريعة والمشهورة في لبنان ويرجع أصل هذه الوجبة الي المطابخ السورية والتركية، وتعتبر من الوجبات السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند تحضيرها، وتعتبر من الوجبات الرئيسية التي تتكون من مكونات سهلة ومتوفرة في كل منزل، وتبحث دائماً الأمهات على طريقة تحضير وجبات سريعة وخفيفة لأبنائها، وتعتبر من الوجبات المشهورة في الوطن العربي، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير مناقيش الجبنة والزعتر اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل مناقيش الزعتر والجبنة

تتكون من مناقيش الزعتر والجبنة من بعض المكونات التي تعطى مذاق شهي ولذيذ كالاتي:-

ثلاث أكواب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

حبة بيض مخفوق.

نصف كوب لبن زبادي.

كوب من الماء الدافئ حسب الدقيق.

2 ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

مقدار ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

مقدار ملعقة كبيرة من الملح.

مقادير عمل الحشوة

هناك بعض المقادير عمل الحشوة وهي كالتالي:-

كوب من الزعتر المطحون.

نصف كوب من زيت الزيتون.

ملعقة من السمسم المحمص.

نصف كيلو من الجبنة البيضاء.

نصف كيلو جبنة قشقوان.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير مناقيش الزعتر بالجبنة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالاتي:-

تحضير إناء ونضع به والملح الخميرة الفورية والسكر والبيكنج بودر وزيت الزيتون والبيض ونقلب المكونات جيداً. ثم نضيف بعد ذلك الزبادي و نعجن المكونات ثم نضيف الماء الدافئ بالتدريج نعجن جيداً حتى الحصول على عجينة طرية و متجانسة. نقوم بتغطية العجينة ونتركها في مكان دافئ لمدة ساعتين حتى تخمر ويتضاعف حجمها وتصبح جاهزة للاستخدام. ثم نقسم كرات متساوية ونأخذ كوره ونفردها باستخدام النشابة على سطح مرشوش بالدقيق ونضعها في صينية مدهونة بالقليل من الزيت. نكرر الخطوات السابقة حتى الانتهاء من العجين بالكامل. ثم ترطيب الأصابع بقليل من زيت الزيتون ونضغط على العجينة حتى عمل فجوات دون الوصول الى قاع الصينية. تحضير إناء ونضع به السمسم والزعتر وزيت الزيتون ونخلط المكونات جيداً ثم نضيف كمية من الخليط على العجينة. ثم بعد ذلك نرش عليها الجبنة البيضاء وكمية من الجبنة الصفراء على جميع العجين ونترك العجين يخمر لمدة ربع ساعة. تسخين الفرن على درجة حرارة عالية ونتركها حتي تسخن جيداً. ندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها لمدة نصف ساعة حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي. ثم بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن ونتركها تبرد قليلاً ثم نضعها في طبق التقديم وتقدم ساخنة بالهنا والشفا.

فوائد الجبنة

هناك بعض الفوائد التي تمنحها الجبنة للجسم وهي كالآتي:-