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يعد الكشري من الاكلات المصرية الشهيرة للغاية والذي يصنع في الاساس من العدس الاسمر او الذي يطلق عليه بجبة مع خلطة الارز. ولكن سر نكهة الكشري القوية والرائعة ليس فقط في العدس والارز او طريقة الطهي ولكن في صلصة الكشري المميزة. والتي يتم صنعها بعدة طرق فالبعض يصنعها فقط بالصلصة والطماطم وآخرون يقومون بوضع الليمون والبعض يصنعها بالبصل مع الصلصة او حتى بدون الطماطم. حيث تصنع بالثوم والخل فيما يسمي الدقة وكل طريقة لها نكهة مميزة وطابع خاص. ومن خلال هذا المقال سنقوم بتحضير عدة طرق مختلفة بطريقة سهلة ومميزة مثل المطاعم. صلصة الكشري بالكمون المكونات اربعة فصوص من الثوم المفروم.

ربع كوب من الزيت النباتي.

اضافة ربع ملعقة صغيرة من الشطة البودرة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

مئة غرام من الطماطم المقشرة.

نصف كوب من الخل الابيض.

كوب من الماء. طريقة التحضير نقوم بتسخين القليل من الزيت النباتي في مقلاة ثم اضافة الثوم وطهيه عدة دقائق.

اضافة الخل برفق الي الثوم وترك الخليط ليغلي.

وضع الماء والطماطم والشطة وقليلا من الملح والفلفل حسب الرغبة ثم اضافة الكمون وترك الخليط ليغلي ثم خفض درجة حرارة وترك الصلصة على نار هادئة لتتسبك. صلصة الطماطم للكشري المكونات ستة فصوص ثوم مفرومة.

ملح وفلفل اسود حسب الرغبة.

ثمن كوب من الزيت.

كوبان من عصير الطماطم.

ملعقتان كبيرتان من الخل. طريقة التحضير وضع كمية قليلة من الزيت ثم اضافة الثوم والملح والفلفل الاسود اليها وتحمير الثوم قليلا.

اضافة عصير الطماطم الي الثوم وترك الخليط على النار حتى يتسبك.

وضع صلصة الكشري كطبقة على الكشري. الدقة المصرية للكشري المكونات نصف كوب من بذور السمسم.

ربع كوب من بذور الكزبرة والكمون والفول السوداني.

الملح حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.

وضع ملعقة كبيرة من الزعتر والسماق. طريقة التحضير نقوم بإضافة بذور السمسم في مقلاة وتحميصه.

تحميص بذور الكزبرة والكمون والفول السوداني كل على حدة.

رفع المكونات عن النار وتركها لتبرد.

اضافة الفلفل الاسود والملح.

دق جميع المقادير الي قطع كبيرة.

اضافة الزعتر والسماق وخلط المقادير جيدا.

تقديم الطبق مع الكشري. عمر شويل - جدة طريقة عمل صلصة الكشري بطريقة سهلة ولذيذة مثل المطاعم - ثقفني

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