اسهل طريقة عمل شوربة لسان العصفور سريعة التحضير

طريقة عمل شوربة لسان العصفور وهي نوع من أنواع المعكرونة. يعتبر هذا الحساء من أشهى أنواع الشوربات الساخنة، كما أنه يوفر الطاقة للجسم، لذلك غالبًا ما يتم تضمينه في وصفات النظام الغذائي. يمكن تحضير هذا الحساء بعدة طرق وباستخدام مجموعة متنوعة من المكونات، مثل الخضار، واللحوم، والدواجن، أو حتى مرق الدجاج، وهذا النوع من الطعام سهل التحضير ويحتوي على مجموعة متنوعة من الفوائد والخصائص اعتمادًا على المكونات المستخدمة ، وهذا الطبق هو واحد من أكثر الأطباق الجانبية المغذية. إضافة اللحم إلى الحساء يجعله غنيًا بالبروتينات الحيوانية والحديد ، ويضيف أيضًا نكهة.

مقاديرعمل شوربة لسان العصفور

كأس من لسان العصفور.

2 كوب مرق دجاج.

3 ملاعق كبيرة الزيت .

طماطم مبشورة.

2 حبة الجزر مبشور.

كوسا المفرومة.

بصل مقطع.

طريقة التحضير:

نضع القدر على النار ونضع الزيت فيه ونتركه يسخن.

نضيف الأرز ونقلب على النار حتى نحصل على اللون البني الذهبي.

نضيف البصل المبشور ونقلب حتى ينضج.

أضيفي الكوسة والجزر والطماطم وقلبي المكونات.

ضعي مرقة الدجاج على النار حتى الغليان ، ثم خففي النار حتى تنضج تمامًا.

يتم تقديم الحساء على طبق ، سعيد وشفاء.

يتم تقديم الشوربة بالدجاج والخضار

شوربة لسان العصفور بالدجاج والخضار:

2 ملاعق كبيرة زيت زيتون للطبخ.

لسان العصفور نصف كوب.

2 صدور دجاج مقطعة إلى شرائح رقيقة.

ورق لوري

نقطع الجزر إلى مكعبات.

بصل صغير يكون مقطع.

كرفس مفروم.

4 أكواب من شوربة فراخ.

فصوص ثوم مفرومة.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

ملعقة كبيرة زبدة.

ملح وفلفل أسود.

طريقة تحضير شوربة لسان العصفور بالدجاج والخضار