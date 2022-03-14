نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل بطاطا بالبشاميل.. وصفات متنوعة لأشهر الشيفات في المقال التالي

عمر شويل - جدة إليكم طريقة عمل بطاطا البشاميل وهي وجبة مشبعة ولذيذة تتميز بطعمها الحلو نتيجة وجود البطاطا ضمن مكوناتها، بالإضافة إلى ذلك تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم بما في ذلك الكاروتين وفيتامين أ والعديد من المعادن والعناصر الغذائية ونسبة مرتفعة من الدهون والكربوهيدرات ، ولذلك ترغب الكثير من السيدات في تحضيرها لأطفالها لتمد جسمهم بالطاقة التي يحتاجون إليها.

الطريقة الأولى لتحضير بطاطا البشاميل

إضافة البطاطا إلى البشاميل هي وصفة جديدة ولكنها مفيدة لأن البطاطا تحتوي على العديد من العناصر المغذية للجسم وخاصة جسم الأطفال بالإضافة إلى طعمها الحلو الذي يجعل الأطفال يرغبون في تناولها.

أولاً المكونات:

نصف كيلو بطاطا مشوية.

ملعقة صغيرة من القرفة.

ربع كوب من المكسرات المحمصة.

ربع كوب سكر.

بشاميل.

ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف كوب دقيق.

كوب لبن.

زبدة.

كوب كريمة

خطوات عمل بطاطا بالبشاميل:

نهرس البطاطا ثم نضيف إليها السكر والقرفة والفانليا.

نضع البطاطا في الصينية بشكل متساوي.

خطوات تحضير البشاميل:

نضع الدقيق مع الزبدة ونشوحه على النار، ثم نضيف اللبن بالتدريج ثم الكريمة والسكر والفانيليا.

نضع هذه المكونات فوق الصينية وندخلها الفرن ثم نقدمه مع المكسرات.

الطريقة الثانية لتحضير بطاطا البشاميل

إليكم وصفة أخرى من القرفة والقشطة والكريمة والبطاطا بالبشاميل ذات مذاق مميز أيضاً وتحتوي على فوائد أكثر كما تتميز بسهولة تحضيرها على طريقة أفضل الشيفات وذلك بالمكونات والخطوات التالية:

أولاً المكونات:

أربع حبات من البطاطا مسلوقة ومهروسة.

ملعقتان من السكر.

ملعقة كبيرة من القرفة.

كوب من الكريمة.

كوب من القشطة اللبناني.

فستق مجروش.

ثانياً طريقة عمل صينية بطاطا بالبشاميل: