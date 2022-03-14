اسرار نجاح الاكلير اللذيذ في المنزل بمكونات بسيطة مثل أشهر محلات الحلويات

يعد الإكلير من أفخم أنواع الحلويات التي يبحث الكثير عن طريقة عملها، حيث يمكن عمل الإكلير بنفس مكونات وطريقة إعداد بلح الشام ولكن نقوم بوضع الإكلير في الفرن بدلا من قرية في الزيت، هناك حشوات كثيرة يمكن وضعها داخل الالكير، مثل الكاستر أو الكريم شانتيه ونضع الوجه الصوصات المتنوعة مثل صوص الكراميل أو الفراولة، كما نضع القليل من المكسرات المجروشة على الوجه لنزيد من قيمته الغذائية، الإكلير واحد من الحلويات الغالية، تفضل النساء الأكلات المصنوعة في المنزل كما يعتقد الكثير أن الإكلير صعب في إعداده، ولكن بعد من أسهل أنواع الحلويات.

مكونات الإكلير

مكونات عجينة الإكلير:

كوب وربع من الماء.

مكعب زبدة كبير.

كوب من الدقيق.

ملعقة نشا.

ربع ملعقة بيكنج بودر.

فانيلا.

أربع بيضات.

صفار بيضة.

مكونات حشو الإكلير:

كوب من اللبن.

ثلاث ملاعق نشا.

2 صفار بيض.

ربع كوب سكر.

تزين الإكلير:

نصف كوب من الشوكولاتة الغامقة.

ربع كوب من الشيكولاتة البيضاء.

نصف كوب من السوداني المجروش مع فستق.

طريقة عمل الإكلير

نضع كوب وربع من الماء على النار ونتركه حتى يغلي ونضع مكعب الزبدة

نضيف الدقيق مع الماء المغلي ونقلبها حتى يصبح كتلة من العجين.

نفرد العجينة على رخامة المطبخ ونتركها حتى تبرد.

نضيف البيكنج بودر علي العجين كي تجعل الإكلير خفيف.

نضع بيضة ونخلطها ثم نضع الأخرى ونخلط حتى ننتهي من كل كمية البيض.

نضع الفانيليا أو أي نكهة عطرية حسب الرغبة.

نقوم بوضع ورقة خبز على الصاج الخاص بالفرن.

نقوم بتقسيم العجينة إلى أجزاء ونستخدم كيس حلواني أو كيس بلاستيك.

نضغط على الكيس الحلواني وتقطع باستخدام المقص.

نرص حبات الإكلير على الصاج ونضعها في فرن مرتفع الحرارة.

بعد أن نخرج الإكلير من الفرن ويبرد نبدأ بالتزيين.

طريقة عمل حشو الإكلير

نضع الحليب مع السكر في حلة علي النار ونقلب جيد.

نضيف صفار البيض نخفق على البارد.

نضع الخليط على النار مع استمرار الخفق بالمضرب اليدوي.

بعد الغليان نقوم بتصفية الخليط وإضافة الفانيليا.

نضع النشا في ملعقة من الماء أو الحليب ونذوبها ثم نضعها مع خليط الحليب.

حتى يصبح خليط سميك نغلق النار ثم يستخدم بعد أن يبرد.

تزيين الإكلير