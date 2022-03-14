طريقة عمل كرياتين سريع لفرد الشعر فى المنزل خطوة خطوة بكل سهولة والمكونات غير مكلفة وطبيعية

تتعدد طرق عمل الكيراتين في المنزل، حيث يمكن عمله بكل سهولة بمكونات طبيعية جدا توجد في كل منزل، ويمكن بمنتهى السهولة الاستغناء عن الكرياتين الكيميائي واستبداله بالكرياتين الطبيعي، وقد كثر البحث عن طريقة عمل الكيراتين في المنزل على مواقع الإنترنت لما يسببه الكرياتين الكيميائي من أضرار لذلك يبحثن بكافة الطرق عن كيفية عمله في المنزل بصورة طبيعية، ومن خلال ذلك المقال سوف نساعدكم في معرفة أفضل الطرق لعمل الكيراتين في المنزل فتابعونا.

وصفة العسل والنشا

تعد تلك الوصفة من أفضل الوصفات المستخدمة لعمل الكرياتين حيث احتواء الوصفة على النشا والعسل يفيد الشعر ويفرده بشكل جميل ويغذيه كثيرا، والمكونات هي:

خمس ملاعق كبيرة نشا.

ملعقة كبيرة زيت ذرة.

ملعقة صغيرة عسل.

طريقة عمل كرياتين سريع لفرد الشعر

نقوم بخلط النشا مع زيت الذرة والعسل بشكل جيد حتى الحصول على خليط متجانس.

ثم نقوم بتوزيع المزيج على فروة الرأس وخصلات الشعر بشكل متساو.

نقوم بلف الشعر بواسطة منشفة، ونقوم بتركه حوالي ساعتين؛ حتى يتغلغل الخليط بشكل جيد في فروة الرأس وداخل الشعر.

نقوم بشطف الشعر جيدا باستخدام المياه الدافئة.

مكونات وصفة البيض والموز

بيضتان.

موزة مستوية.

ثلاث ملاعق عسل.

طريقة التحضير

نقوم بمزج الموز مع العسل والبيض باستخدام الخلاط الكهربائي.

نقوم بوضع الخليط في وعاء ثم نضيف ملعقة كبيرة من المستحضر العلاجي المفضل لديك.

نقوم بتمشيط الشعر بشكل جيد حتى يتغلغل تماما في المزيج ونقوم بفصله إلى أقسام.

نقوم بتوزيع الخليط بشكل جيد على الشعر وذلك من الجذور حتى الأطراف، ثم نقوم بترك الخليط حوالي ساعتين على الأقل ثم نقوم بغسله.

نقوم بتكرار الوصفة مرة واحدة في الأسبوع، ويمكن تكرار تلك العملية كل عدة أشهر إذا تم ملاحظة تقوية الوصفة للشعر.

مكونات الأعشاب والخل

خمس ملاعق كبيرة من واحد من عشب الريحان أو إكليل الجبل أو البابونج أو الزعتر.

كوبين أو ثلاثة أكواب ماء حسب الحاجة.

ملعقة كبيرة خل.

طريقة التحضير

من أجل استخدام تلك المكونات لعمل كرياتين لفرد الشعر يجب اتباع تلك الخطوات: