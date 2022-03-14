طريقة عمل المطبق الفلسطيني أسهل طريقة عمل مطبق فلاحي بيتي

طريقة عمل المطبق الفلسطيني، أحد أشهر المعجنات والمخبوزات المحشية، سهلة التحضير وشهية المذاق، فهو عبارة عن عجينة هشة وطرية، يمكنك تحضيرها في وقت قياسي في المنزل مثل الجاهزة، وعمل حشوة إما حلو أو حادق حسب رغبتك، وحشو العجين من الدخال، ثم طي العجينة أكثر من مرة، بطريقة التطبيق ولهذا السبب سمي بالمطبق، وأخيرًا دهانها بزيت الزيتون الصحي، وتحميرها وخبزها في الفرن، لتكون صحية وشهية في نفس الوقت، ويمكنك عمل المطبق بأكثر من طريقة منها؛ طريقة عمل المطبق الفلاحي، أو طريقة عمل المطبق الفلسطيني باللحم، أو مطبق فلسطيني بالجبنة، وكذلك طريقة عمل المطبق الحلو، أو طريقة عمل المطبق المصري، وذلك بأسهل طريقة عمل المطبق في البيت ، بالإضافة إلى طريقة عمل المطبق اليمني، واستمتعي بمذاق مميز وطريقة مختلفة لكل منها.

طريقة عمل المطبق في البيت

إذا كنت تحبين عمل المخبوزات في لمنزل، فالمطبق إحدى أهم وصفات المعجنات المنزلية، التي يمكنك عملها في المنزل، وتحضيرها لتناولها سواء في الإفطار أو حتى العشاء، كما يمكنك حملها معك إلى العمل، لتناولها في منتصف أثناء الراحة، مع كوب من الشاي الساخن، والاستمتاع بها كوجبة غداء، أو تصبيرة قبل موعد الغداء، ومن أهم وأشهر المخبوزات التي يمكنك عملها مثل المطبق في المنزل؛ لحم بعجين اللبناني منال العالم، وصفيحة لحم بدبس الرمان، وكذلك طريقة عمل الصفيحة البعلبكية، أو طريقة عمل الأقماع منال العالم، فجربي منها ما شئت واستمتعي بمخبوزات مختلفة، ومتجددة في كل مرة.

طريقة عمل المطبق الفلاحي

نصف كيلو طحين.

ملعقة سكر واحدة.

ملعقتان كبيرتان سماق.

ملعقة وسط من الخميرة.

½ كوب حليب سائل.

ملعقة صغيرة من الملح.

¼ كوب من زيت الزيتون.

زعتر أخضر طازج مورق.

نص كيلو بصل مفروم ناعما ومصفى من الماء ومضاف إليه ملح.

مطبق فلسطيني في الفرن