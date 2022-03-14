مشروب التمر ألذ مشروب بأكثر من طريقة

يعد مشروب التمر من أشهى المشروبات فهو مشروب صحي للغاية ويمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية فضلاً عن طعمه اللذيذ الذي لا يقاوم، يحضر هذا المشروب بعدة طرق مختلفة منها بالحليب أو اللبن المكثف أو بالماء يمكنك تجربة كل طريقة والحكم على الألذ بنفسك فتابعينا لتعرفي المقادير وطريقة التحضير.

مشروب التمر

طريقة عمل التمر باللبن:

هذه الطريقة هي الألذ كما يقدم في المحلات وتحتاجين إلى:

أربع حبات من التمر منزوع النواه.

ربع كوب من الماء.

كوب إلا ربع من الحليب السائل.

خطوات عمل المشروب:

قومي بغسل حبات التمر من ادلاخل وأزيلي النواه.

في برطمان زجاجي أو كوب ضعي حبات التمر بعد قسمها إلى نصفين أو تقطيعها.

أضيفي الماء ثم غطي الكوب.

يوضع الكوب في الثلاجة لمدة ليلة كاملة حتى يكتسب الماء طعم حلو ويصبح التمر سهل الاستخدام.

في الخلاط الكهربائي ضعي التمر بماء النقع.

أضيفي الحليب إلى المكونات.

تخلط المكونات جيداً على سرعة متوسطة حتى يتم فرم جميع المكونات تماماً.

يوضع المشروب في كوب التقديم بدون تصفية ثم يقدم.

يمكن إضافة مكعبات الثلج إن أردت.

مشروب التمر بالماء:

تحتاجين إلى:

كوب من التمر المجفف.

ملعقتان كبيرتان من السكر الأبيض.

لتر من الماء.

خطوات التحضير:

في وعاء ضعي التمر بعد إزالة النواه وغسله جيداً. يضاف إليه الماء ثم يغطي ويترك منقوعاً ليوم كامل أو يومين. يوزع على أكواب أو أطباق مع وضع كمية من الماء في كل طبق ويقدم.

التمر بالحليب المكثلف

المقادير:

ثلاثمائة جرام من التمر.

علبة من اللبن الملحى المكثف.

كوبان من الزبادي البلدي.

قطع من الثلج المجروش.

حبات من الرمان للتزيين.

خطوات التحضير: