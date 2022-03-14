نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرص العجوة المبسوسة الطرية على طريقة الأفران في المقال التالي
تعتبر قرص العجوة المبسوسة الطرية من أطيب المخبوزات المصرية البسيطة التي تقدم مع الشاي أو الحليب في وجبة الإفطار، وهي من وصفات المخبوزات التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة وبمكونات بسيطة وغير مكلفة، فدائماً تحرص كثير من الأمهات على عمل المخبوزات بأنواعها المختلفة في المنزل بدلاً من شرائها جاهزة بأسعار غالية، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم وصفة سهلة وسريعة لعمل قرص العجوة المبسوسة الطرية على طريقة الأفران.
مكونات قرص العجوة المبسوسة
سنقدم لكم المكونات اللازمة لعمل القرص المبسوسة بالمقادير المضبوطة التي تعطي أفضل النتائج، وهي كالتالي:-
- كيلو من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمالات.
- نصف كيلو من السمن البارد.
- ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.
- كوب إلا ربع من الحليب الدافئ.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- 3 ملاعق كبيرة من السكر.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة كبيرة من رائحة الكعك.
الحشوة
- كرات صغيرة من العجوة.
طريقة التحضير
يتم تحضير القرص المبسوسة في المنزل بنفس طعم المخابز بالطريقة التالية:-
- نضع الحليب وملعقة كبيرة من الخميرة وملعقة كبيرة من السكر في إناء عميق مع التقليب ثم نغطي الخليط لمدة خمس دقائق حتى تنشط الخميرة.
- في العجان الكهربائي نضع نصف كيلو من السمن البارد وباقي كمية السكر ونخفق جيداً لمدة 10 دقائق حتى نحصل على قوام ناعم وكريمي.
- ثم نقوم بإضافة كيلو من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمالات وملعقة كبيرة من البيكنج بودر وملعقة كبيرة من رائحة الكعك وملعقة كبيرة من الحليب البودرة.
- نقلب المكونات على السرعة الهادئة حتى يمتزج الدقيق مع السمن.
- ثم نضيف خليط الحليب والخميرة ونعجن لمدة خمس دقائق حتى نحصل على عجينة طرية وخالية من أي تكتلات (يمكنك إعداد العجينة يدوياً).
- نغطي العجينة ونتركها تختمر لمدة نصف ساعة في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها، ثم نقسم العجينة إلي كرات متوسطة الحجم.
- نفرد كرة العجين باليد ونضع قطعة صغيرة من العجوة ثم نشكلها لكرة مرة ثانية.
- ثم نضغط عليها برفق حتى لا تخرج منها الحشوة أثناء التخمير والخبز.
- نضع الأقراص في صينية مدهونة بقليل من الزيت وتترك لتختمر لمدة نصف ساعة في مكان دافئ.
- ثم تخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 200 مئوية على الرف الأوسط لمدة 20 دقيقة حتى تنضج تماماً وتأخذ لون ذهبي.
- نخرج الأقراص من الفرن عند تمام النضج، وتترك لتبرد تماماً ثم تقدم مع كوب من الشاي أو الحليب بألف صحة وعافية.
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