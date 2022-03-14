تعتبر قرص العجوة المبسوسة الطرية من أطيب المخبوزات المصرية البسيطة التي تقدم مع الشاي أو الحليب في وجبة الإفطار، وهي من وصفات المخبوزات التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة وبمكونات بسيطة وغير مكلفة، فدائماً تحرص كثير من الأمهات على عمل المخبوزات بأنواعها المختلفة في المنزل بدلاً من شرائها جاهزة بأسعار غالية، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم وصفة سهلة وسريعة لعمل قرص العجوة المبسوسة الطرية على طريقة الأفران.

مكونات قرص العجوة المبسوسة



سنقدم لكم المكونات اللازمة لعمل القرص المبسوسة بالمقادير المضبوطة التي تعطي أفضل النتائج، وهي كالتالي:-

كيلو من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمالات.

نصف كيلو من السمن البارد.

ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

كوب إلا ربع من الحليب الدافئ.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

3 ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من رائحة الكعك.

الحشوة

كرات صغيرة من العجوة.

طريقة التحضير

يتم تحضير القرص المبسوسة في المنزل بنفس طعم المخابز بالطريقة التالية:-