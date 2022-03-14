نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير البيتزا بأسهل الطرق في المنزل بأقل تكلفة وبمكونات سهلة وبسيطة في المقال التالي

تعتبر البيتزا من أسهل المعجنات التي يمكن صنعها في المنزل ويمكن تحضيرها بسرعة ويحبها الكبار والصغار وتتميز بمذاقها الشهي واللذيذ ويفضل الأمهات صنعها في المنزل لأطفالهم لعدم ضمان مكوناتها في الخارج ومكوناتها سهلة وبسيطة وغير مكلفة للوقت وتحتوي البيتزا على قيم غذائية عالية ومفيدة للجسم والصحة ويبحث الكثير من ربات المنزل عن طريقة تحضيرها بدلا من شرائها من المطاعم في الخارج، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضيرها في المنزل. مكونات عمل البيتزا بالزعتر في المنزل أربعة أكواب ونصف من الدقيق

ثلاثة أرباع كوب من الماء الدافئ

نصف كوب من زيت الزيتون

كوب ونصف من الزبادي

ربع كوب من الزعتر وزيت الزيتون

ملعقتان صغيرتان من الملح

ملعقة صغيرة من الزعتر الأخضر المجفف والسكر

ملعقة كبيرة من السماق والخميرة الفورية الناعمة طريقة تحضير البيتزا بأسهل الطرق في المنزل نحضر وعاء الخلاط ونضع به أربعة أكواب من الدقيق والسكر والملح والخميرة ونقوم بتشغيل الخلاط على سرعة بطيئة لمدة ثواني حتى يتم خلط المكونات جيدا.

ثم نضيف الزبادي والزعتر والدقيق ثم نقوم بعجن المكونات جيدا على سرعة متوسطة لمدة دقيقتين قم نضيف الماء مع الاستمرار في العجن حتى تتكون لدينا عجينة ملساء وناعمة مع إضافة الكمية المتبقية من الدقيق إذا كانت العجينة لينة.

نحضر طبق مدهون بقليل من الزيت ونضع به العجينة ونقوم بتغطيتها باستخدام كيس من البلاستيك ونضعها في مكان دافئ في الغرفة حتى تختمر ويتضاعف حجمها.

ثم نحضر صينية قصيرة الحافة ونقوم بدهنها بكمية وفيرة من الزيت ثم نضع العجينة في الصينية ونفردها بأطراف أصابع اليد بحيث نقوم بتغطية قاع الصينية ثم نغطي البيتزا بورق من النايلون ونتركها في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها ثم نضغط عليها بأطراف اليد.

نوزع الزعتر والسماق والزيت ونسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونقوم بتثبيت الرف الأوسط في الفرن.

ندخل الصينية في الفرن لمدة عشرين دقيقة ونتركها حتى تنضج جيدا.

بعد أن تنضج البيتزا نخرج الصينية من الفرن ثم نقطعها ونضعها في أطباق التقديم، وبالهنا والشفاء. عمر شويل - جدة طريقة تحضير البيتزا بأسهل الطرق في المنزل بأقل تكلفة وبمكونات سهلة وبسيطة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تحضير البيتزا بأسهل الطرق في المنزل بأقل تكلفة وبمكونات سهلة وبسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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