وشك هينور.. طريقة عمل كريم أساس طبيعي خافي لعيوب البشرة ويوحد  لونها بمكونات طبيعية 100%

كريم أساس طبيعي من مكونات طبيعية تعمل على إزالة أي عيوب على البشرة، وإخفاء العيوب وتوحيد الجلد، ومن خلال ما يلي من تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أهم المعلومات حول طبيعية تركيبة كريم الأساس الطبيعية، والتي من الممكن أن تحضر من خلال الاستعانة بالمكونات الأساسية والتي لا بد من تطبيقها على البشرة، ومن خلال تواجد خليط صحي للبشرة يطبق عليها لفترات غير قليلة فهذا ما يمنح البشرة العديد من المميزات، والتي من أهمها جعل لون الجلد أكثر نضارا وموحد وفيما يلي أهم مكونات الكريم والطريقة المتبعة للتحضير.

كريم أساس طبيعي خافي لعيوب البشرة

كريمات الأساس الطبيعية من الممكن أن يتم تحضيرها بكل بساطة في البيت، ومن خلال الاستعانة بمكونات من الممكن أن تساعد في إكساب البشرة العديد من الإيجابيات والتي من أهمها اللون النضر مع توفير التغذية الكاملة للبشرة وخلايا الجلد حيث تعمل التركيبة الآتي ذكر مكوناتها على تعزيز قدرة نسيج البشرة على أن يجدد من خلاياه طبيعيا ومن دون أي آثار جانبية على الوجه ومن أهم مكونات كريم الأساس الطبيعي ما يلي،، أهم المكونات التي تعطي أفضل نتيجة لأفضل تركيبة كريمية غنية ثابتة تعطي البشرة النضارة والجاذبية ما يلي في النقاط القادمة:

ملعقة من النشا.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من زيت الياسمين.

ملعقة من ماء الورد.

ربع ملعقة من الكاكاو من نوع الخام.

ملعقة من بودرة التلك.

طريقة تحضير كريم أساس طبيعي بملعقة نشا

من الممكن أن نعتمد على تلك المكونات الآتية للحصول على أفضل تركيبة طبيعية مميزة يكون من السهل التطبيق المباشر لها على الجلد ومن أهم الخطوات التحضيرية ما يلي في النقاط القادمة:

الخطوة الأولى تكون باستعمال الفازلين وتذويبه تماما.

يتم استعمال النشا بتقليبه مع الفازلين حتى تحصلي على مكون كريمي يخفف ببقية المكونات المتبقية.

الإضافة التدريجية للمكونات وبالتالي يكون من السهل الحصول على خليط كريمي سهل التطبيق.

بعد التحضير توضع الخلطة في علبة تكون محكمة الغلق ومن ثم يتم تطبق الكريم كلما كانت هناك حاجة لاستعماله

يمكن عمل كريم أساس طبيعي بمكونات طبيعية في البيت بدون اي مواد كيميائية تضر بالبشرة وهناك بعض النصائح التي يجب اتباعها قبل وضع كريم الأساس علي البشرة ومن أهم هذه النصائح أن يتم غسل البشرة بالماء قبل وضع كريم الأساس علي البشرة كما يحب ترطيب البشرة بأي مرطب موجود لديكي في البيت ثم يوزع الكريم بصورة دائرية علي البشرة