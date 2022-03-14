نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عجينة الكنافة المنزلية حافظي على صحة أولادك في المقال التالي

في الفترة الأخيرة تسائلت العديد من ربات المنزل عن كيفية عمل عجينة الكنافة المنزلية وذلك لأن هناك أخبار انتشرت بأن العجينة الجاهزة غير صحية تماماً حيث صرح خبراء التغذية أن المصنعة في الخارج يتم استخدام مواد غير طبيعية بها، لذلك تابعي هذا المقال لتعرفي طريقة سهلة ومضمونة لتحضير العجينة بنفسك فتابعينا. عجينة الكنافة المنزلية حفاظاً على صحة أطفالك وأسرتك جربي تحضير تلك العجينة بنفسك واستخدميها لعمل ألذ أصناف كنافة وأشكال مختلفة طوال شهر رمضان. المقادير اللازمة لتحضير العجينة: كوب إلا ربع من الماء الدافيء ويعادل 180 ملي.

كوب من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمال أو مائة وخمسين جرام.

نصف كوب من النشا ويعادل خمسة وسبعين جراماً.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت النباتي أو زيت الذرة.

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض الناعم. خطوات تحضير عجينة الكنافة المنزلية: في وعاء يتم نخل الدقيق لإزالة أي شوائب أو مواد متكتلة. يضاف النشا والملح وتلقب المكونات معاً جيداً. يضاف الزيت وتقلب المكونات معاً حتى تتجانس. ابدأي في إضافة الماء بالتدريج مع القليب بالمضرب اليديوي. استمري في التقليب إلى أن تحصلي على عجينة سائلة مناسبة القوام. تقلب جيداً حتى لا تتكون أي تكتلات في العجينة. يمكنك استخدام الخلاط أيضاً في تلك الخطوة لتحقيق عملية خلط أفضل وأسرع. أحضري زجاجة أو إبريق وقومي بثقبه من القاع بالمسمار عدة فتحات. سخني مقلاه تيفال أو جرانيت لا تلتصق على النار أو استخدمي صاج الكريب. بعد أن يسخن ضعي كمية من العجين في الإبريق المثقوب. حركي الابريق بحركات دائرية حتى تكوني حلقات غير متقاطعة بالعجينة في المقلاه. اتركي العجينة حتى تتماسك وتبدأ في الانفصال عن المقلاه. بعد أن تثبح ذهبية وناضجة أزيليها من المقلاه وضعيها في كيس بلاستيكي نظيف ومناسب. كرري الخطوات إلى أن تنتهي من كل العجينة. اتكي العجين يبرد تماماً ثم استخدميها في تحضير الكنافة بالطريق المعتادة. يمكنك وضع الكنافة في أكياس حفظ الثلاجة والاحتفاظ بها في الفريزر أو المبرد. يتم إخراجها قبل ساعة من الاستخدام ثم تستخدم بالطريقة المعتادة. عمر شويل - جدة عجينة الكنافة المنزلية حافظي على صحة أولادك - ثقفني

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