نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العقم أحدها.. خبيرة تغذية: المشمش المجفف يعالج أمراض كثيرة لدى الإنسان في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحدثت الدكتورة سهام سوقية خبيرة التغذية الصحية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن فوائد المشمش المجفف حيث ذكرت الكثير من الفوائد من بينها دوره في علاج العقم وزيادة الخصوبة بالإضافة إلى بعض الفوائد الأخرى سوف نتعرف عليها خلال هذا المقال.

الوقاية من فقر الدم

يحتوي المشمش المجفف على نسبة عالية من الحديد وكذلك النحاس الذي يساعد في امتصاص الحديد منا يجعل له الكثير من الفوائد العلاجية في التخلص من فقر الدم، ولذلك يجب إدخال المشمش إلى النظام الغذائي الخاص بكم للوقاية من الإصابة بفقر الدم.

علاج الإمساك

يحتوي المشمش المجفف على نسبة عالية من السيليلوز وهو أحد الألياف الغذائية التي تحتفظ بالماء بكمية كبيرة في القناة الهضمية حول الغذاء المهضوم وبالتالي تسهيل خروج الفضلات وعلاج الإمساك.

تسريع الهضم

وجد أن المشمش المجفف يحتوي على نسبة مرتفعة من القلويات التي تعادل الأحماض في المعدة وتسرع من عملية هضم الطعام.

علاج ارتفاع درجة الحرارة

كذلك يساعد المشمش في خفض درجات الحرارة المرتفعة، ويمكن تناوله من خلال إضافة المشمش المجفف على العسل وتناول هذا المشروب اللذي يزيد من العطش وبالتالي تروية الجسم وخفض الحرارة كما يعمل على خفضها بطريقة مباشرة أيضاً.

علاج المشاكل الجلدية

المشمش المجفف له دور في علاج العديد من الأمراض الجلدية التي يصاب بها الشخص بما في ذلك حروق الشمس والأكزيما وحب الشباب بالإضافة إلى التخلص من القشور الجلدية الزائدة والمزعجة.

تنظيف الجهاز الهضمي

يحتوي المشمش المجفف على القلويات التي تتفاعل مع العصارة الهاضمة الموجودة في الجسم وتحفز إنتاج بيئة قلوية مهمة للتخلص من السموم وتنظيف الجهاز الهضمي، كما يعمل على طرد الغازات وعلاج الانتفاخ في البطن.

علاج تأخر الإنجاب

كما ذكرنا يعتبر المشمش المجفف ذو دور هام في علاج العقم لدى كل من الرجال والنساء، حيث يحسن من الطاقة الإنجابية، وكذلك خلال فترة الحمل يمنع الإصابة بالنزيف وتقلصات الرحم الشديدة، كما يمكن تناوله للتخفيف من أمراض المهبل وكذلك تخفيف وعلاج الالتهابات المهبلية بطريقة طبيعية مساعدة للأدوية.